(UOL/FOLHAPRESS) - Após a crise interna esfriar no Liverpool, Mohamed Salah se desculpou com seus companheiros de equipe pela polêmica que gerou ao criticar o técnico Arne Slot. O pedido de desculpas do craque egípcio foi revelado pelo companheiro Curtis Jones, meio-campista dos Reds.

O Mo [Salah] é um homem independente e sabe o que pensa. Ele pediu desculpas e disse: 'Se eu ofendi alguém ou fiz vocês se sentirem mal de alguma forma, peço desculpas'. Esse é o tipo de pessoa que ele é.Curtis Jones, à Sky Sports

O QUE ACONTECEU

Jones também disse que os jogadores continuaram tratando Salah da mesma maneira. Para o meia inglês, o comportamento do egípcio é comum para aqueles que desejam ajudar o time.

Só posso falar pela minha experiência conhecendo o Mo, e por saber como ele é conosco e como se comportou. Era exatamente o mesmo Mo de sempre, com um sorriso enorme no rosto, e todos reagiram da mesma forma a ele. Acho que faz parte da vontade de ser um vencedor, e não acredito que ele será o último.

Entendo que existem certas maneiras de lidar com as coisas, mas se um jogador está bem em ficar o banco e não quer jogar e ajudar a equipe, então acho que isso é um problema maior.Curtis Jones

RELEMBRE O CASO

No início do mês, após partida contra o Leeds, Salah deu declarações fortes criticando o técnico Arne Slot por deixá-lo no banco pelo terceiro jogo seguido. Segundo o camisa 11, sua relação com o comandante holandês ?que sempre foi boa? tinha deixado de existir repentinamente.

Estou muito decepcionado. Fiz tanto por esse clube nos últimos anos, especialmente na temporada passada. Agora estou no banco e não sei porquê. Parece que o clube me abandonou à própria sorte, é assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.Mohamed Salah, após empate com o Leeds

Como consequência, Salah não foi relacionado para a partida contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Ídolos do Liverpool, inclusive, detonaram o egípcio por sua atitude.

A crise fez com que uma saída do atacante começasse a ser ventilada, principalmente para o mercado saudita, que sempre o desejou. Com isso, o jogo contra o Brigton poderia ser o último de Salah pelo Liverpool ?após o duelo, ele se apresentou para a seleção do Egito para a Copa Africana de Nações e, com a abertura da janela em janeiro, poderia ser negociado.

Depois de uma conversa com Arne Slot, Salah voltou a jogar contra o Brighton. Ele começou no banco, mas entrou ainda no primeiro tempo e fez uma boa partida, dando assistência para um dos gols de Ekitiké e afastando a crise de Anfield.