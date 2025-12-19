RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte torcedores do Flamengo vão viver uma experiência inesquecível nesta sexta-feira (19), no Maracanã. O grupo entrará em campo para cobrar pênaltis para o goleiro Júlio César, ex-jogador do clube e da seleção brasileira.

O evento também contará com um jantar dentro do estádio acompanhado do ídolo. Além da cobrança de pênaltis, o ex-goleiro vai interagir com o grupo, conversar, tirar fotos e dar autógrafos ao longo da experiência.

Depois da atividade no gramado, os convidados participam de um jantar open food e open bar dentro do estádio, ao lado do ídolo rubro-negro. A proposta é transformar o Maracanã em um espaço de convivência, aproximando torcedores e um dos nomes mais marcantes da história recente do clube. A experiência faz parte de um sorteio que selecionou 20 torcedores por meio de um programa de fidelidade.

Para participar, os usuários precisaram acumular pontos ao longo do tempo e, a partir de uma pontuação mínima, concorrer às vagas. A iniciativa foi promovida pelo Zé Delivery, patrocinador do Flamengo, por meio de seu programa de fidelidade Zé Compensa. A ação integra uma estratégia da marca de criar experiências exclusivas para consumidores, conectando futebol, entretenimento e momentos de convivência fora da lógica tradicional dos estádios.