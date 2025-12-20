SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deve emprestar o lateral Gilberto, do time sub-20, após a disputa da Copinha. O defensor de 20 anos é visto pelo Departamento do Futebol e comissão técnica como um atleta que precisa de mais minutos para se desenvolver, e ele não encontrará esse cenário no elenco profissional em 2026.

O Alviverde está satisfeito com as duas opções que tem à disposição na lateral-direita (Khellven e Giay), e Gilberto seria uma terceira opção com poucas oportunidades para jogar. O atleta deve ser emprestado após a disputa da Copinha, já que ele completa 21 anos em março.

Gilberto impressiona na base pelo número de participações em gol. Ele fechou o ano no sub-20 com 36 jogos, 3 gols e 13 assistências. Além de ser o dono das bolas paradas.

O UOL apurou que nas vezes em que ele treinou com o elenco profissional não conseguiu impressionar a comissão técnica como outros jovens.

O Palmeiras fez o mesmo movimento com outros atletas e viu resultado positivo. Gabriel Silva acabou sendo comprado em definitivo pelo Santa Clara por mais de R$ 5 milhões em 2023, Naves virou capitão do Alverca, e Garcia também foi contratado em definitivo pelo Famalicão após ser emprestado.

Gilberto renovou com o Palmeiras nesta temporada. O clube estendeu o vínculo do atleta até dezembro de 2027, justamente por acreditar no potencial dele.

O jogador está no Palmeiras desde 2017, no time sub-13. Ele disputou o Mundial sub-20 deste ano com a seleção brasileira e atuou em dois jogos -o Brasil caiu ainda na fase de grupos.