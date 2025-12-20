SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Silva está de volta ao Porto. Neste sábado, o clube português oficializou a contratação do zagueiro ex-Fluminense.

O acordo terá validade de seis meses, até o final da temporada europeia. Há ainda uma cláusula de renovação por mais um ano.

O defensor deixou o Flu nesta semana, logo após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.

Thiago já tinha demonstrado a intenção de voltar à Europa. A distância da família, que ficou na Inglaterra no período em que ele esteve no Tricolor Carioca, pesou na decisão.

Ele usará a camisa 3.

Olá, nação portista. Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com vocês Thiago Silva, em vídeo de anúncio

RETORNO A PORTUGAL

Esta será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. Ele defendeu o time B dos Dragões entre 2004 e 2005.

Aos 41 anos, Thiago acerta sua volta ao Velho Continente após dois anos nas Laranjeiras.