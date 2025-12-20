(UOL/FOLHAPRESS) - O Pinheiros assumiu a liderança da fase de classificação do NBB nesta semana e terá neste domingo (21), um confronto contra um embalado Corinthians para mostrar sua força. O jogo terá transmissão do Canal UOL na home, You Tube e TV por Assinatura.

Com uma campanha irretocável, a equipe azul e preta tem apenas duas derrotas e venceu grandes adversários como Brasília, Flamengo e Minas. O time tem o norte-americano Sloan como um dos destaques. Ele faz mais de 20 pontos em seis das 15 partidas disputadas até aqui e tem 49% de aproveitamento em arremessos. Outro destaque do time é o selecionável Pedro Pastre, de 18 anos. que vem constantemente fazendo bons jogos pelo time pinheirense.

As duas derrotas, porém, foram para times paulistas. A primeira pro Franca por 87 a 69 e a segunda por 81 a 76 contra o Paulistano. O lado bom é que faz mais de um mês que o Pinheiros não sabe o que é perder.

O adversário Corinthians está embalado após perder pra Franca e Bauru, de virada. Após os resultados desfavoráveis, o time chegou a três vitórias seguidas, está na perseguição em cima do Brasília pela quinta colocação, o que ajudaria em um confronto "mais fácil" na Copa Super 8.

Embora vencendo, o time não vem de boas apresentações, tendo dificuldades contra o Rio Claro e chegando perto de levar a virada do Osasco. O desempenho levou a críticas do armador Elinho, destaque do time, ao seu próprio jogo ao final da última partida. O Timão aposta nele e nos norte-americanos Davaunta Thomas e Elijah Clark, trio que comanda o ataque alvinegro e líderes em eficiência do time.