SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou neste sábado (20) a tabela completa da primeira fase do Campeonato Paulista, que terá início nos dias 10 e 11 de janeiro, com a oitava e última rodada prevista para 15 de fevereiro.

No domingo, 11 de janeiro, a rodada será encerrada com os jogos entre Corinthians e Ponte Preta, às 16h; Velo Clube e Botafogo, às 17h; Noroeste e Red Bull Bragantino, às 18h15; e Mirassol e São Paulo, às 20h30.

O primeiro clássico do Paulista de 2026 está programado para a segunda rodada, quando o Palmeiras recebe o Santos.

Record, Cazé TV, TNT e HBO Max transmitem a competição.

Passando a 11 datas a partir da próxima edição, sob o novo calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contra 15 até este ano, o estadual tem previsão de término em 8 de março.

Inspirado no novo formato da Champions League, o Paulista dividiu os 16 times participantes em quatro potes, com base em critérios técnicos.

Além de enfrentar os três adversários do mesmo pote, cada time também irá jogar contra cinco times de outros potes, com a definição dos confrontos por meio de sorteio.

No Grupo A, estão Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No B, São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, respectivamente quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados no Paulista de 2025.

O Grupo C é formado por Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, que terminaram a última edição entre a 9ª e a 12ª posição. E o D reúne Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, e Capivariano e Primavera, que subiram do Paulista A2.

Ao final da primeira fase, os oito melhores avançam para as quartas de final, em jogo único, com empates decididos nos pênaltis.

As semifinais também serão em partida única, com a decisão programada para o dia 8. Os dois últimos colocados ao final da primeira fase serão rebaixados à segunda divisão.

CONFIRA A SEGUIR A TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO PAULISTA

Rodada 1 (10 e 11 de janeiro)

São Bernardo x Capivariano

Santos x Novorizontino

Guarani x Primavera

Portuguesa x Palmeiras

Corinthians x Ponte Preta

Velo Clube x Botafogo

Noroeste x Red Bull Bragantino

Mirassol x São Paulo

Rodada 2 (13, 14 e 15 de janeiro)

Novorizontino x Guarani

Capivariano x Portuguesa

Primavera x Mirassol

Palmeiras x Santos

Ponte Preta x Velo Clube

Botafogo x Noroeste

Red Bull Bragantino x Corinthians

São Paulo x São Bernardo

Rodada 3 (17 e 18 de janeiro)

Primavera x Novorizontino

Portuguesa x Velo Clube

Capivariano x Ponte Preta

Palmeiras x Mirassol

Corinthians x São Paulo

São Bernardo x Noroeste

Red Bull Bragantino x Botafogo

Guarani x Santos

Rodada 4 (20, 21 e 22 de janeiro)

Novorizontino x Palmeiras

Noroeste x Capivariano

São Paulo x Portuguesa

Mirassol x Red Bull Bragantino

Ponte Preta x São Bernardo

Santos x Corinthians

Botafogo x Primavera

Velo Clube x Guarani

Rodada 5 (24, 25 e 26 de janeiro)

São Bernardo x Mirassol

Ponte Preta x Noroeste

Palmeiras x São Paulo

Santos x Red Bull Bragantino

Capivariano x Primavera

Novorizontino x Botafogo

Velo Clube x Corinthians

Portuguesa x Guarani

Rodada 6 (31 de janeiro e 1º de fevereiro)

Guarani x Ponte Preta

Corinthians x Capivariano

Botafogo x Palmeiras

Primavera x Portuguesa

Noroeste x Velo Clube

Red Bull Bragantino x São Bernardo

Mirassol x Novorizontino

São Paulo x Santos

Rodada 7 (7 e 8 de fevereiro)

Portuguesa x Ponte Preta

Guarani x Botafogo

Novorizontino x São Bernardo

São Paulo x Primavera

Noroeste x Santos

Capivariano x Mirassol

Velo Clube x Red Bull Bragantino

Corinthians x Palmeiras

Rodada 8 (15 de fevereiro)

Botafogo x Capivariano

Primavera x Noroeste

Mirassol x Portuguesa

Palmeiras x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Santos x Velo Clube

São Bernardo x Corinthians