SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou neste sábado (20) a tabela completa da primeira fase do Campeonato Paulista, que terá início nos dias 10 e 11 de janeiro, com a oitava e última rodada prevista para 15 de fevereiro.
No domingo, 11 de janeiro, a rodada será encerrada com os jogos entre Corinthians e Ponte Preta, às 16h; Velo Clube e Botafogo, às 17h; Noroeste e Red Bull Bragantino, às 18h15; e Mirassol e São Paulo, às 20h30.
O primeiro clássico do Paulista de 2026 está programado para a segunda rodada, quando o Palmeiras recebe o Santos.
Record, Cazé TV, TNT e HBO Max transmitem a competição.
Passando a 11 datas a partir da próxima edição, sob o novo calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contra 15 até este ano, o estadual tem previsão de término em 8 de março.
Inspirado no novo formato da Champions League, o Paulista dividiu os 16 times participantes em quatro potes, com base em critérios técnicos.
Além de enfrentar os três adversários do mesmo pote, cada time também irá jogar contra cinco times de outros potes, com a definição dos confrontos por meio de sorteio.
No Grupo A, estão Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No B, São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, respectivamente quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados no Paulista de 2025.
O Grupo C é formado por Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, que terminaram a última edição entre a 9ª e a 12ª posição. E o D reúne Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, e Capivariano e Primavera, que subiram do Paulista A2.
Ao final da primeira fase, os oito melhores avançam para as quartas de final, em jogo único, com empates decididos nos pênaltis.
As semifinais também serão em partida única, com a decisão programada para o dia 8. Os dois últimos colocados ao final da primeira fase serão rebaixados à segunda divisão.
CONFIRA A SEGUIR A TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO PAULISTA
Rodada 1 (10 e 11 de janeiro)
São Bernardo x Capivariano
Santos x Novorizontino
Guarani x Primavera
Portuguesa x Palmeiras
Corinthians x Ponte Preta
Velo Clube x Botafogo
Noroeste x Red Bull Bragantino
Mirassol x São Paulo
Rodada 2 (13, 14 e 15 de janeiro)
Novorizontino x Guarani
Capivariano x Portuguesa
Primavera x Mirassol
Palmeiras x Santos
Ponte Preta x Velo Clube
Botafogo x Noroeste
Red Bull Bragantino x Corinthians
São Paulo x São Bernardo
Rodada 3 (17 e 18 de janeiro)
Primavera x Novorizontino
Portuguesa x Velo Clube
Capivariano x Ponte Preta
Palmeiras x Mirassol
Corinthians x São Paulo
São Bernardo x Noroeste
Red Bull Bragantino x Botafogo
Guarani x Santos
Rodada 4 (20, 21 e 22 de janeiro)
Novorizontino x Palmeiras
Noroeste x Capivariano
São Paulo x Portuguesa
Mirassol x Red Bull Bragantino
Ponte Preta x São Bernardo
Santos x Corinthians
Botafogo x Primavera
Velo Clube x Guarani
Rodada 5 (24, 25 e 26 de janeiro)
São Bernardo x Mirassol
Ponte Preta x Noroeste
Palmeiras x São Paulo
Santos x Red Bull Bragantino
Capivariano x Primavera
Novorizontino x Botafogo
Velo Clube x Corinthians
Portuguesa x Guarani
Rodada 6 (31 de janeiro e 1º de fevereiro)
Guarani x Ponte Preta
Corinthians x Capivariano
Botafogo x Palmeiras
Primavera x Portuguesa
Noroeste x Velo Clube
Red Bull Bragantino x São Bernardo
Mirassol x Novorizontino
São Paulo x Santos
Rodada 7 (7 e 8 de fevereiro)
Portuguesa x Ponte Preta
Guarani x Botafogo
Novorizontino x São Bernardo
São Paulo x Primavera
Noroeste x Santos
Capivariano x Mirassol
Velo Clube x Red Bull Bragantino
Corinthians x Palmeiras
Rodada 8 (15 de fevereiro)
Botafogo x Capivariano
Primavera x Noroeste
Mirassol x Portuguesa
Palmeiras x Guarani
Ponte Preta x São Paulo
Red Bull Bragantino x Novorizontino
Santos x Velo Clube
São Bernardo x Corinthians