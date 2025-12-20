RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo obteve a posse do terreno do do antigo Gasômetro, onde quer construir o estádio próprio. O avanço no projeto aconteceu após o Conselho Curador do FGTS manifestar parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação da área.

O Rubro-Negro terá de pagar um adicional de R$ 23,6 milhões, divididos em cinco parcelas anuais com a devida correção monetária. Apesar de o acordo ter sido firmado no ano passado, a minuta passou por ajustes técnicos em setembro.

O Flamengo pagou R$ 138.195.000,00 em leilão realizado em julho de 2024. A última Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Curador do FGTS foi realizada na última quinta-feira.

Agora, o clube segue com as novas etapas do projeto. Em setembro, a diretoria do Rubro-Negro apresentou os estudos e houve a estimativa de conclusão para pelo menos 2036 ?a gestão de Rodolfo Landim projetava 2029.

MUDANÇAS

Em agosto, o Flamengo anunciou um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para "prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto" do estádio próprio, que será construído na região central da cidade.

À época, o clube apontou que seguiria os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Tais avaliações foram iniciadas há oito meses e "promoveram avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas".

Inicialmente, a diretoria encabeçada por Rodolfo Landim preparou um orçamento que previa R$ 1,9 bilhão para fazer um estádio com capacidade próxima de 80 mil. A nova gestão, porém, indicou ao Conselho Deliberativo outras adaptações no projeto para diminuir custos. Entre elas, uma redução da capacidade em seis mil lugares: o novo número é de 72 mil pessoas.

Além disso, seria retirado do projeto o telão em formato gigante que resultaria em um redução de custo de R$ 200 milhões. As obrigações de obras no entorno feitas com a prefeitura do Rio também teriam um corte para diminuir o valor final.