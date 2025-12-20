SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 1 na tarde deste sábado, em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League. Richalison até balançou as redes para o Spurs, mas os Reds, com dois jogadores a mais, venceram em grande partida de Alisson.

O goleiro brasileiro fez pelo menos três grandes defesas para evitar novo tropeço da equipe de Anfield. Ele ainda atuou como zagueiro em saída arrojada para impedir gol do Tottenham.

Os donos da casa só balançaram as redes no fim, com Richarlison, que entrou no segundo tempo. Isak e Ekitiké marcaram os gols do Liverpool em Londres. O sueco deixou o campo lesionado.

O duelo ainda ficou marcado pela expulsão de Xavi Simmons, aos 33 minutos da etapa inicial. Com um jogador a menos, ficou mais difícil para o Tottenham buscar o resultado fora. Cuti Romero também recebeu vermelho, nos acréscimos do segundo tempo.

Os Reds voltam ao G-4 com o resultado, atingindo a marca de 29 pontos. O Tottenham, por sua vez, é o 13º, com 22, e perdeu a chance de chegar mais próximo da zona de classificação para competições europeias.

O Tottenham volta a campo no dia 28, quando visita o Crystal Palace. Um dia antes, o Liverpool recebe o Wolverhampton. Ambos os jogos são válidos pela 18ª rodada da Premier League.

COMO FOI O JOGO?

Os donos da casa foram a campo com: Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur, Gray, Kudus, Bergvall e Xavi Simons; Kolo Muani.

Já os visitantes mandaram a seguinte formação: Alisson, Bradley, Konaté, Van Djik e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones, Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Ekitiké.

Primeira chance. Van Dijk assustou primeiro para o Liverpool. Aos 16 minutos da etapa inicial, ele teve boa chance de cabeça, mas Vicario fez a defesa.

Alisson trabalhando. O goleiro do Liverpool parou Kolo Muani em duas oportunidades, aos 16 e 26 minutos do primeiro tempo. O brasileiro ainda deixou a área para afastar outro lance de perigo.

Expulsão. Xavi Simons fez falta duríssima em Van Djik. Inicialmente, o árbitro mostrou cartão amarelo, mas, após análise do VAR, o volante holandês acabou recebendo o vermelho.

Pressão com um a mais. Após a expulsão, o Liverpool teve as melhores chances do jogo no primeiro tempo. Ekitiké e Wirtz colocaram Vicario para trabalhar.

Logo de cara. Antes dos dez minutos do segundo tempo, o Liverpool abriu o placar com Isak. O atacante sueco tabelou bem com Wirtz, avançou e deslocou o goleiro com chute colocado.

Na trave. Kolo Muani quase empatou para os Spurs, mesmo com um a menos. A finalização do atacante francês, contudo, parou na trave de Alisson. Spence teve finalização defendida pelo goleiro brasileiro logo depois.

Tranquilidade. No momento em que sofria mais pressão, o Liverpool ampliou. Ekitiké completou cruzamento com cabeçada estilosa, no ângulo de Vicario, aos 20 minutos.

Richarlison diminui. Três minutos depois de entrar, aos 37, o atacante brasileiro aproveitou bate rebate dentro da área para marcar o único gol do Tottenham no jogo.

Alisson brilhante. O goleiro brasileiro garantiu o resultado nos últimos suspiros do Tottenham na partida. A linda defesa em chute de Pedro Porro, nos acréscimos, mostra como o arqueiro ainda é fundamental para o Liverpool.

Mais uma expulsão. Dessa vez foi Cuti Romero, também do Tottenham. Os Spurs terminaram com dois a menos diante do segundo amarelo do zagueiro argentino.