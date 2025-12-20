SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cumprindo um cronograma individualizado, o atacante Memphis Depay participou do último treinamento do Corinthians antes da final da Copa do Brasil contra o Vasco.

O Timão enfrenta o clube carioca neste domingo, às 18h, no Maracanã. O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, em São Paulo.

Recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, Memphis tem sido preservado de parte das atividades para controle físico. Mesmo assim, está em plenas condições de jogo.

O atacante participou de apenas um treinamento com bola antes da decisão, seguindo um planejamento elaborado pelo núcleo de saúde e performance do Corinthians ?que reúne os departamentos médico, físico e de fisioterapia.

O holandês será titular na final diante do Vasco.

ÚNICO TREINO TÁTICO

O técnico Dorival Júnior comandou neste sábado a única atividade tática antes da decisão, também em alinhamento com os departamentos médico, físico e fisiológico.

Nos dias anteriores, a comissão técnica priorizou trabalhos leves, com foco em recuperação física. A preparação incluiu orientações em campo e atividades internas, como análise de vídeos. Neste sábado, o roteiro foi semelhante, mas com um treino tático na parte final.

Dorival testou alternativas para a equipe, entre elas a possível entrada de Maycon entre os titulares.

Caso a mudança seja confirmada, a tendência é que Rodrigo Garro comece a partida no banco de reservas.

DOSAGEM DE GARRO

Rodrigo Garro segue em processo de controle de carga. O meia tem histórico recente de lesões, principalmente no joelho e na panturrilha direita, o que exige cuidado especial.

Atualmente, a avaliação interna é de que o argentino suporta entre 70 e 75 minutos em campo. Por isso, existe a possibilidade de ele ser utilizado apenas no segundo tempo, buscando melhor rendimento físico.

Assim como no jogo de ida, Dorival Júnior só definirá a escalação no dia da partida.