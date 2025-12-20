SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid de Xabi Alonso voltou a mostrar pouca inspiração, mas superou o Sevilla por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, em jogo do Campeonato Espanhol, e encerrou o ano com três vitórias consecutivas na temporada.
Bellingham abriu o placar, e Mbappé fechou o resultado com um gol que o fez igualar um recorde de Cristiano Ronaldo: o francês atingiu 59 gols pelo Real em 2025, mesmo índice do português em 2013 e que é o recorde individual de um jogador do clube em um ano.
O resultado deixa a equipe da capital com 42 pontos e pressiona o líder Barcelona, que tem 43 e ainda joga na rodada. O Sevilla, por sua vez, se manteve na 10ª posição com 20 pontos.
Os times voltam a jogar no dia 4 de janeiro. O Real Madrid recebe o Betis, enquanto o Sevilla, também em sua casa, mede forças com o Levante.
COMO FOI O JOGO
O Sevilla ignorou o clima de pressão do Bernabéu e iniciou melhor. Os comandados de Matias Almeyda empilharam três boas jogadas antes dos dez minutos diante de um adversário desconectado e, na melhor delas, Isaac Romero deu uma cavadinha para fora ao deslocar Courtois após lançamento da esquerda.
Depois do susto, os mandantes entraram no jogo e, mesmo que timidamente, passaram a finalizar à meta rival. Mbappé, duas vezes, e Huijsen, de cabeça, não calibraram a pontaria. Mais recuados, os visitantes passaram a usar e abusar das faltas.
O Real abriu o placar aos 37 minutos explorando a bola parada. Rodrygo sofreu falta dura do compatriota Marcão na ponta direita, chamou a responsabilidade e caprichou na cobrança, que parou na cabeça de Bellingham. O camisa 5 ajeitou o corpo e, de cabeça, estufou as redes de Vlachodimos: 1 a 0.
O 2° tempo começou bem mais agitado, as duas equipes tiveram boas oportunidades de marcar. Mbappé protagonizou duas finalizações quase que em sequência para o Real, enquanto Alexis Sánchez e Isaac Romero pararam em Courtois após lances construídos em velocidade.
A torcida do Real se irritou com os ataques do Sevilla e ensaiou uma vaia no Bernabéu. Em meio á insatisfação nas arquibancadas, Mbappé, inspirado, só não ampliou a vantagem porque foi frustrado pela trave após cruzamento da direita.
O zagueiro Marcão facilitou a vida dos mandantes com uma nova falta pesada e expulsão. Depois de ser punido por derrubar Rodrygo no lance que originou o único gol da partida, o brasileiro voltou a exagerar na força e deu um carrinho em Bellingham. Resultado? Tomou o segundo cartão amarelo e acabou deixando o gramado mais cedo.
Mesmo acertando a trave com Rodrygo, o Real voltou a ser vaiado no Bernabéu. Incomodados com a postura pouco ofensiva da equipe, os torcedores não esconderam a insatisfação com o trabalho de Xabi Alonso. Os gritos aumentaram quando o treinador sacou Vini Jr para colocar Gonzalo García em campo, já na casa dos 40 minutos.
Mbappé tirou o gosto amargo da torcida nos minutos finais com um gol especial. Ele converteu pênalti sofrido por Rodrygo, decretou o 2 a 0 e igualou o recorde de Cristiano Ronaldo, que fez 59 gols pelo Real em 2013 ? o índice é o maior da história do clube no quesito.
REAL MADRID
Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Arda Guler (Camavinga) e Bellingham; Vini Jr (Gonzalo García), Rodrygo e Mbappé. T.: Xabi Alonso
SEVILLA
Vlachodimos; Carmona, Gudelj e Marcão; Juanlu Sánchez, Agoumé, Mendy, Sow e Suazo (Oso); Isaac Romero (Fernández) e Alexis Sánchez. T.: Matias Almeyda
Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
VAR: Jorge Figueroa Vázquez
Cartões amarelos: Rodrygo, Asencio (RMA); Carmona, Marcão, Sow (SEV)
Cartões vermelhos: Marcão (SEV)
Gols: Bellingham (RMA), aos 37 min do 1º tempo; Mbappé (RMA), aos 42 min do 2º tempo