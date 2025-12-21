UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENGO!Copinha (@Copinha) December 20, 2025
O Rubro-Negro carioca é campeão da Copinha Feminina Sicredi 2025!
Com o triunfo da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição, apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.
Na decisão deste sábado o Flamengo sobrou, e triunfou graças a gols de Kaylane Vieira, Brendha (dois), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.
O RIO DE JANEIRO CONTINUA...
CAMPEÃO!
