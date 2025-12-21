O Flamengo garantiu o Bicampeonato da Copinha Feminina. As Meninas da Gávea asseguraram o troféu com uma goleada de 6 a 0 sobre o Grêmio, na noite deste sábado no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Com o triunfo da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição, apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Na decisão deste sábado o Flamengo sobrou, e triunfou graças a gols de Kaylane Vieira, Brendha (dois), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.

Tags:
Copinha Feminina | Esportes | flamengo | futebol feminino | Grêmi | Meninas da Gávea

Agência Brasil - Flamengo goleia Grêmio e conquista Copinha Feminina

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se