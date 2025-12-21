SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vasco e Corinthians voltam a decidir um título no Maracanã 25 anos após a final do Mundial de Clubes de 2000. O confronto deste domingo (21) é cercado por coincidências em relação ao do passado.

AS COINCIDÊNCIAS DA FINAL

O palco é o mesmo. Em 2000, o Maracanã recebeu a decisão do primeiro Mundial sob chancela da Fifa e, hoje, recebe a decisão entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil.

Os uniformes são semelhantes. As camisas feitas pela Nike para a temporada do Corinthians são uma homenagem aos 25 anos do título conquistado em 2000 ? naquela época, a Topper era a fornecedora do clube. Do lado vascaíno, a Kappa era quem fazia os uniformes naquele ano e segue em 2025.

O Vasco é comandado por ex-jogadores que estavam presentes no jogo de 2000. Pedrinho é o atual presidente e ficou no banco durante aquela partida. Felipe Maestro é o diretor-técnico da SAF do clube e foi titular naquela final ? saiu na prorrogação.

Ninguém está em vantagem. O Mundial teve jogo único na final, e o duelo deste domingo tem cenário parecido. A Copa do Brasil é decidida em partidas de ida e volta, mas, como não houve vencedor em São Paulo, o encontro do Maracanã ganhou enredo de final única. Empate leva para os pênaltis.

A data é bem próxima. O Mundial foi decidido no dia 14 de janeiro de 2000. A final da Copa do Brasil será realizada neste 21 de dezembro de 2025. Praticamente três semanas separaram a decisão de acontecer na mesma data.

Os técnicos finalistas passaram pelos dois clubes. Comandantes em 2000, Antônio Lopes (Vasco) e Oswaldo de Oliveira (Corinthians) estiveram do lado oposto em algum momento da carreira. O mesmo acontece com Fernando Diniz ? passou como jogador pelo Timão ? e Dorival Júnior, comandantes dos rivais em 2025.

Os capitães têm os mesmos números de camisa que os de 2000. Naquela final, Edmundo (10 do Vasco) e Rincón (8 do Corinthians) eram os capitães. No jogo de ida de 2025, Philippe Coutinho e Rodrigo Garro capitanearam os elencos. Há a possibilidade disso não acontecer porque o "líder" do Corinthians pode ser Maycon ? o camisa 7 fica com a faixa quando é titular.

TIMES VIVEM JEJUM

O Vasco sonha em conquistar um título nacional após 14 anos. A última vez que o Cruzmaltino levantou uma taça deste nível foi em 2011, quando bateu o Coritiba justamente na final da Copa do Brasil. Dorival, neste domingo no Corinthians, era o técnico.

O Corinthians não é campeão nacional desde 2017. Naquele ano, o Timão foi campeão brasileiro com o elenco liderado por Fábio Carille. A Copa do Brasil não vem desde 2009.

A bola rola no Maracanã, neste domingo, às 18h (de Brasília). Quem vencer, fica com o título. Em caso de empate, a decisão do campeão irá para os pênaltis.