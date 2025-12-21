SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Pinheiros venceu o Corinthians neste domingo (21) por 109 a 80 no Ginásio Henrique Vilaboim e se mantém firme na liderança da fase de classificação do NBB, com 30 pontos e 14 vitórias. Djalo, do time da casa, foi o cestinha com 21 pontos.

O jogo estava elétrico desde o começo, com cinco jogadores chegando na casa dos dez pontos antes do intervalo. Sloan (Pinheiros) e Thomas (Corinthians), tinham 11, enquanto Lucas Cauê, Munford, do Corinthians e Djalo, somavam 10.

O que definiu os rumos da partida foi o excelente terceiro quarto da equipe pinheirense, que fez 29 a 11 na parcial, com ataque e defesa muito eficientes e que mostrou o porque o time estar brigando na frente.

Ambos os times voltam a jogar na terça. O Corinthians visita o Paulistano às 19h30 e o Pinheiros recebe o São José às 20h.

O JOGO

A partida começou correspondendo a expectativa do público. Agitado, o jogo teve um início no qual os dois times buscaram o ataque e foram efetivos, com uma pequena vantagem pro Pinheiros nos dois primeiros minutos, que virou empate em 8 a 8 faltando sete minutos. Em dois ataques avassaladores, a equipe azul e preta fez 15 a 10, mas o alvinegro não deixava o adversário escapar e logo diminuiu pra 15 a 14.

Depois da equipe pinheirense abrir 24 a 16, o técnico corintiano pediu pra parar o jogo. O Corinthians diminuiu a diferença para quatro pontos, mas a eficiência do Pinheiros no ataque fez o primeiro quarto terminar em 28 a 23.

Em 1:30 de segundo quarto, o alvinegro empatou em 28 a 28 e o Pinheiros pediu tempo. Com cesta de três de Clark, o time do Parque São Jorge virou pra 31 a 28, mas logo levou o empate. A equipe preta e azul virou, mas faltando pouco mais de três minutos viu o alvinegro virar para 40 a 38. Só que o Pinheiros voltou a ficar a frente, fez 46 a 42 e foi a vez do Corinthians parar o jogo. Eles conseguiram o empate na volta e após parada do lado pinheirense, o primeiro tempo terminou com cesta nos segundos finais do time da casa para ir pro intervalo com 50 a 48 no placar.

Avassalador, o Pinheiros fez seis pontos seguidos na volta do intervalo, e o Corinthians parou o jogo. Em pouco mais de cinco minutos, a equipe da casa abriu 69 a 50 (19 a 2 no período) e a equipe corintiana voltou a pedir tempo. Dominante, o time azul e preto fechou a o terceiro quarto com uma vantagem de 20 pontos, com 79 a 59 no placar.

Os minutos iniciais do quarto período, mostraram um Pinheiros consistente e que ainda abriu mais alguns pontos de vantagem, levando a 101 a 71, restando três minutos e manteve a vantagem estável, fechando por 29 pontos e 30 a 21 no período.