SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chega ao confronto decisivo da Copa do Brasil contra o Vasco dividido entre uma "maldição" recente e um apego ao passado que lhe deu três títulos da competição.

A MALDIÇÃO RECENTE

O Corinthians jogou três finais de Copa do Brasil desde a inauguração da Neo Química Arena. Elas foram disputadas em 2018 [contra o Cruzeiro], 2022 [Flamengo] e 2025 [Vasco].

O time nunca venceu o jogo que fez na sua casa de lá para cá. O Timão foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 e empatou com Flamengo e Vasco por 0 a 0. Deles, apenas o jogo contra os mineiros foi o da volta. Nenhuma dessas edições da Copa do Brasil foi conquistada pelo Corinthians.

Itaquera, aliás, não é um ponto muito forte do Corinthians em finais. Foram sete ao todo ? as três da Copa do Brasil e quatro pelo Paulistão. Delas, o Corinthians só venceu dois jogos realizados no estádio: em 2017, contra a Ponte Preta, e em 2019, contra o São Paulo. Em 2025, foi campeão sobre o Palmeiras, mas o jogo terminou empatado.

APEGO AO PASSADO

Se Itaquera não tem ajudado, o passado mostra algo positivo fora de casa. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil três vezes, decidindo todas elas fora de casa.

Em 1995, o Timão foi campeão com direito a vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre. A equipe venceu o rival por 1 a 0, após já ter triunfado no jogo de ida por 2 a 1, em São Paulo.

Em 2002 e 2009, o Corinthians se sagrou campeão com empates. Primeiro, ficou no 1 a 1 com o Brasiliense, após ter vencido por 2 a 1 em São Paulo. Depois, empatou por 2 a 2 com o Internacional ? tinha triunfado por 2 a 0 na ida.

Naqueles anos, o cenário em casa era completamente diferente. O Corinthians venceu os três jogos de ida. A Neo Química Arena ainda não existia, e o clube mandou os jogos de ida de 1995 e 2009 no Pacaembu, e o de 2002 no Morumbis.

DO QUE O CORINTHIANS PRECISA

O Corinthians será campeão no tempo normal no Maracanã se repetir o que fez em 1995 e vencer com bola rolando. Caso empate como em 2002 e 2009, terá de garantir a taça nos pênaltis. A derrota dá o título ao Vasco.

Cariocas e paulistas se enfrentam a partir das 18h (de Brasília) deste domingo (21). O Corinthians busca quebrar um jejum de oito anos sem títulos nacionais ? o último foi o Brasileirão de 2017. O Vasco quer findar uma série de 14 anos sem taças desse nível. A última foi a da Copa do Brasil de 2011.