RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma confusão ocorrida em frente ao setor dos visitantes do Maracanã marcou o pré-jogo de Vasco x Corinthians, final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

O tumulto começou quando um corintiano tentou pular uma grade que daria acesso a um local restrito aos vascaínos. Rapidamente, ele foi repreendido por quem passava na região.

Logo depois, a polícia colocou todos os torcedores do Corinthians em uma espécie de "cercadinho" no setor visitante. Há grades colocadas nas ruas ao redor do Maracanã.

Houve pequeno conflito, e disparos de bala de borracha foram ouvidos em dois momentos. Depois da confusão, um grupo de vascaínos passou pelo local provocando os corintianos.