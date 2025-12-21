RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma confusão ocorrida em frente ao setor dos visitantes do Maracanã marcou o pré-jogo de Vasco x Corinthians, final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

O tumulto começou quando um corintiano tentou pular uma grade que daria acesso a um local restrito aos vascaínos. Rapidamente, ele foi repreendido por quem passava na região.

Logo depois, a polícia colocou todos os torcedores do Corinthians em uma espécie de "cercadinho" no setor visitante. Há grades colocadas nas ruas ao redor do Maracanã.

Houve pequeno conflito, e disparos de bala de borracha foram ouvidos em dois momentos. Depois da confusão, um grupo de vascaínos passou pelo local provocando os corintianos.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se