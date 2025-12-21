(UOL/FOLHAPRESS) - Aníbal Moreno é oficialmente o novo jogador do River Plate. O clube portenho anunciou a contratação do meio-campista neste domingo.

OFICIALIZADO

Argentinos pagarão ao Palmeiras cerca de 7 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do jogador ? mesmo valor pago pelo Alviverde há dois anos.

Aníbal estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira para 2025 e passou a ser tratado como negociável. Inicialmente, o River tentou um empréstimo, mas o Palmeiras fechou a porta para uma saída temporária.

O meio-campista chegou ao Allianz Parque em 2024, contratado junto ao Racing, também da Argentina. Aos 26 anos, marcou quatro gols em 117 jogos com a camisa do Palmeiras.