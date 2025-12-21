RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, None (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Em pleno Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, no jogo de volta da final. O resultado também foi o agregado da decisão, já que a partida de ida ficou empatada por 0 a 0.

Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do Corinthians. Já o único tento vascaíno foi anotado por Nuno Moreira.

Com a vitória, o Timão chegou ao quarto título da Copa do Brasil, somando às conquistas de 1995, 2002 e 2009.

Já o Vasco foi vice-campeão do torneio pela segunda vez - o time também perdeu a final de 2006 para o Flamengo. O Cruzmaltino tem um troféu da Copa do Brasil na galeria, vencido em 2011.

NO SACRIFÍCIO, PROTAGONISTA PROTAGONIZAM

Dois dos grandes protagonistas do Corinthians foram os responsáveis pela vitória no jogo do título.

Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols que confirmaram o tetracampeonato corintiano na competição nacional. O primeiro, inclusive, foi o autor da assistência no segundo gol.

E para deixar o roteiro ainda mais importante, ambos atuaram na fase decisiva da Copa do Brasil longe do ápice físico.

Yuri atuou nas duas partidas da final no sacrifício, por conta de dores no púbis. Até mesmo no jogo final, o atacante demonstrou claros sinais de desgaste.

O centroavante mancou bastante, chegou a pedir remédio e, logo após marcar o primeiro gol da decisão, relatou ao banco de reservas que sentia muitas dores - ainda que com o sorriso no rosto.

Já o holandês, que anotou o segundo gol corintiano, ainda que não estivesse no limite, controlou a carga para que chegasse à decisão na melhor condição física possível.

Ele, inclusive, participou de somente um treinamento antes do jogo, porque fez trabalhos de fisioterapia nas atividades anteriores ao sábado, véspera da partida.

DESTAQUES DA FINAL

Primeira chegada. Após 15 minutos estudados, embora com o Vasco tendo mais a bola, a primeira finalização foi do Corinthians. Yuri Alberto recebeu de Matheuzinho, finalizou na entrada da área e mandou na rede, mas pelo lado de fora.

Na segunda, caçapa. Três minutos depois, o mesmo Yuri não perdoou. Em uma jogada que começou no campo de defesa, Raniele inverteu da esquerda para direita e encontrou Matheuzinho livre. O lateral corintiano fez nova inversão e encontrou o centroavante. Yuri Alberto dominou e tocou na saída de Léo Jardim.

Inacreditável. E o terceiro lance de perigo do jogo também foi com Yuri Alberto. Uma cobrança errada do lateral do Vasco virou uma grande chance para o Corinthians. José Martínez deu um voleio que virou um lançamento para Yuri, que saiu na cara do gol, mas isolou ao tentar encobrir o goleiro Léo Jardim.

Que isso, Rayan. Após sentir o gol e sumir do jogo por cerca de 10 minutos, o Vasco voltou com tudo. E isso passou pelo garoto Rayan. A jóia vascaína deixou Matheus Bidu e Gustavo para trás, cruzou rasteiro e o lance quase terminou no empate do time carioca, mas a bola não chegou em Coutinho.

Empate vascaíno. Na jogada seguinte, porém, o Vasco igualou o marcador com Nuno Moreira. Raniele saiu jogando errado, Andrés Gómez recebeu pela direita, fintou André Ramalho e cruzou na cabeça do atacante português. Maycon não subiu, e a bola morreu no fundo do gol.

Tempo fechado. Após se enroscarem em um lance lateral, Thiago Mendes e Yuri Alberto trocaram empurrões. Se formou um princípio de confusão. Os dois atletas foram punidos com cartões amarelos.

Que golaço! O Corinthians voltou à frente do placar aos 17 minutos do segundo tempo em uma trama coletiva que terminou com o gol de Memphis Depay. Mas a jogada começou em um lindo drible de Breno Bidon girando para cima de Barros. O meia corintiano tocou para Matheuzinho, que serviu Yuri Alberto. O camisa 9 tirou do goleiro Léo Jardim e deixou o gol livre para Memphis tocar.

Matheuzinho herói. Após sofrer o gol, o Vasco foi para cima e quase empatou com Pumita. PH cruzou pela direita, a bola passou por Vegetti e sobrou para o lateral uruguaio, que foi travado no limite pelo atleta corintiano.

O ato final de Hugo Souza. E não seria epopeia corintiana se não tivesse um milagre de Hugo Souza. Já nos acréscimos, Rayan soltou uma bomba na entrada da área, o goleiro corintiano saltou no canto direito e espamou em grande defesa, que garantiu o tetra para o Timão.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez (Matheus França); Barros (Vegetti), Thiago Mendes e Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez e Rayan. T.: Fernando Diniz

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez, Raniele (Carrillo), Maycon (André) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro Tchoca). T.: Dorival Júnior

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas FerreiraPúblico: 67.111 pessoas

Cartões amarelos: Cuesta e Thiago Mendes (VAS); Yuri Alberto e Dorival Júnior (COR)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Yuri Alberto, COR (18'/1ºT); Nuno Moreira, VAS (40'/1ºT); Memphis Depay, COR (17'/2ºT)