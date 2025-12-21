SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a conquista do título da Copa do Brasil com o Corinthians neste domingo (21), superando o Vasco na decisão, Dorival Júnior tornou-se o técnico mais vitorioso da história da competição, iniciada em 1989, com quatro taças. Das últimas quatro edições do torneio, Dorival ficou com o título três vezes.

O ex-treinador da seleção brasileira agora está empatado com Luiz Felipe Scolari como os técnicos com mais títulos da Copa do Brasil, mas ele é o único a vencer por quatro times diferentes -Santos, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Scolari venceu com Criciúma, Grêmio e duas vezes com o Palmeiras.

A primeira conquista veio em 2010, com o Santos de Neymar, Ganso e Robinho, com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado contra o Vitória de Ramon Menezes na decisão. Neymar foi o artilheiro da edição, com 11 bolas na rede.

O treinador voltaria à final do torneio com o alvinegro praiano cinco anos depois, já em sua segunda passagem pelo clube, mas dessa vez ficou com o vice, perdendo a decisão para o Palmeiras.

Em 2016, foi eliminado com o Santos pelo Internacional, nas quartas de final, na última vez em que caiu dirigindo um time na Copa do Brasil.

Em 2017, ele chegou a levar a equipe do litoral paulista até as oitavas de final, quando o time venceu o Paysandu por 5 a 1. No entanto, acabou demitido algumas semanas depois, após derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, e não era mais o comandante do Santos quando a equipe foi eliminada pelo Flamengo, nas quartas.

Em 2018, então à frente do São Paulo, levou o time até a quarta fase, após vitórias sobre Madureira, CSA e CRB, mas foi demitido antes do duelo contra o Athletico Paranaense, que acabou resultando na eliminação do clube do Morumbi.

O treinador voltou a disputar a competição em 2022, primeiro com o Ceará, ajudando o time a superar o Tombense pela terceira fase da competição. O time nordestino caiu nas oitavas, contra o Fortaleza, mas Dorival já havia deixado o cargo para assumir o Flamengo.

No rubro-negro, deixou pelo caminho Atlético-MG, Athletico Paranaense e São Paulo. Na decisão, superou o Corinthians do português Vítor Pereira, nos pênaltis, para assegurar sua segunda taça da competição.

Mesmo com o título, acabou demitido pela diretoria flamenguista ao fim da temporada, dando lugar a Vítor Pereira.

No ano seguinte, levou o São Paulo ao seu primeiro título da Copa do Brasil, batendo na final justamente o Flamengo, que era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli.

O trabalho o alçou à seleção brasileira, assumindo o cargo no lugar de Fernando Diniz --o atual técnico do Vasco.

O trabalho na seleção terminou em março de 2025, após goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina.

No mês seguinte, foi anunciada sua contratação pelo Corinthians, a tempo de Dorival participar da eliminação do Novorizontino na terceira fase da Copa do Brasil, com duas vitórias por 1 a 0.

Nas oitavas de final, passou pelo rival Palmeiras, com uma vitória por 3 a 0 no placar agregado. Nas quartas, superou o Athletico Paranaense pelo mesmo placar, e o Cruzeiro nas semis, na disputa de pênaltis.

Diante do retrospecto de sucesso no torneio, com vitórias contra técnicos estrangeiros nas duas finais anteriores, Dorival fez questão de enaltecer o trabalho dos técnicos brasileiros no futebol local.

"Esses números para mim são muito importantes. Quero fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área já há algum tempo dentro do nosso país. Estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos e em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza o ano tendo o Filipe Luís campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e no mínimo um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil", afirmou Dorival após a classificação do Corinthians contra o Cruzeiro nas semifinais, antes da definição do Vasco como segundo finalista.

"Que nos respeitem um pouco mais. Que os treinadores [brasileiros] sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque temos qualidades, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Não quero que façam comparação em sentido nenhum, tenho máximo respeito por todos os profissionais de fora que estão no nosso país, acho essa integração muito importante, mas espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral", acrescentou o treinador.

TÉCNICOS COM MAIS TÍTULOS DA COPA DO BRASIL

Dorival Júnior (4) / Santos (2010); Flamengo (2022); São Paulo (2023); Corinthians (2025)

Luiz Felipe Scolari (4) / Criciúma (1991); Grêmio (1994); Palmeiras (1998 e 2012)

Mano Menezes (3) / Corinthians (2009); Cruzeiro (2017 e 2018)

Renato Gaúcho (2) / Fluminense (2007); Grêmio (2016)

Levir Culpi (2) / Cruzeiro (1996); Atlético-MG (2014)