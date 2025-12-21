SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa do Brasil neste domingo (21) sobre o Vasco, no Maracanã, o Corinthians arrecadou um total de R$ 97,8 milhões em premiações ao longo da competição, sendo quase 80% pela vitória na final.
Estreando na terceira fase da competição, após sua participação na Copa Libertadores, o clube teve um duelo paulista e eliminou o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0, quando garantiu R$ 2,3 milhões.
Pela vaga nas oitavas de final, o Corinthians recebeu outros R$ 3,6 milhões, fase em que eliminou o rival Palmeiras -que já havia derrotado na final do Campeoanto Paulista- com duas vitórias, por 1 a 0 na Neo Química Arena, e 2 a 0 no Allianz Parque.
Nas quartas, tendo assegurado R$ 4,7 milhões, deixou pelo caminho o Athletico Paranaense. Nas semifinais, eliminou o Cruzeiro, nos pênaltis, além de ganhar mais R$ 9,9 milhões em premiação.
Pela vitória contra o Vasco na final, o Corinthians ganhou outros R$ 77,1 milhões, enquanto o cruz-maltino recebeu R$ 33 milhões pelo vice.
PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL POR FASE
Terceira fase: R$ 2.315.250
Oitavas de final: R$ 3.638.250
Quartas de final: R$ 4.740.750
Semifinal: R$ 9.922.500
Campeão: R$ 77.175.000