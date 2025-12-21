SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians superou o peso de quase 70 mil torcedores apoiando o Vasco em peso no Maracanã neste domingo para vencer o segundo jogo da final da Copa do Brasil por 2 a 1 e faturar seu quarto troféu da competição. No jogo de ida, em Itaquera, as equipes haviam ficado em um empate sem gols.

Foi a terceira final da história entre os dois clubes no Rio, com a terceira vitória corintiana.

A primeira foi em 1930, ainda na era do amadorismo, quando os então dois campeões estaduais mediram forças para definir a principal força do futebo nacional da época. Após uma vitória por 4 a 2 no Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians foi ao estádio de São Januário e venceu por 3 a 2, de virada.

A segunda final entre as duas equipes foi em 14 de janeiro de 2000, na decisão do primeiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), também no Maracanã. Após um empate sem gols nos 120 minutos, o Corinthians venceu na disputa de pênaltis por 4 a 3, com Edmundo desperdiçando a última cobrança do lado cruz-maltino.

Para o jogo deste domingo, insatisfeito com o desempenho do time na primeira partida da final, Dorival Júnior optou pela entrada do volante Maycon no lugar do meia de criação Rodrigo Garro, reforçando a marcação no meio, enquanto Fernando Diniz repetiu a escalação do time que atuou em Itaquera.

O jogo começou bem disputado no meio de campo, mas sem grandes chances de perigo para ambos os lados, até que, aos 18 minutos, Yuri Alberto foi acionado por Matheusinho. O atacante alvinegro invadiu a área e bateu na saída de Léo Jardim para abrir o placar na decisão. Ele ainda teve a chance de ampliar aos 25, após grande passe de Martínez, mas acabou desperdiçando.

Empurrado pela torcida, o Vasco começou a levar mais perigo ao gol de Hugo Souza do meio para o fim do primeiro tempo. A primeira chegada foi com Thiago Mendes, em cabeçada em direção ao gol após cobrança de escanteio de Philippe Coutinho. O cruz-maltino seguiu mais perto da área adversária e chegou ao gol de empate aos 40, com o atacante português Nuno Moreira aproveitando cruzamento de Andrés Gómez para mandar para o fundo das redes de cabeça.

No segundo tempo, o Vasco voltou melhor, pressionando o Corinthians desde a saída de bola no campo defensivo.

Quem acabou marcando, contudo, foi o Corinthians. Em lance aos 17 minutos da etapa complementar que começou com grande jogada do meia Breno Bidon, Yuri Alberto recebeu pela ponta direita e cruzou para o meio da área, com Memphis Depay apenas escorando para dentro do gol para garantir o quarto título do clube na Copa do Brasil.

O primeiro título do Corinthians na competição veio em 1995, em cima do Grêmio, com gols de Viola e Marcelinho Carioca.

A segunda conquista viria sete anos depois, em 2002, quando o alvinegro contou com gols do atacante Deivid para bater o Brasiliense na decisão. Sete anos voltariam a se passar até a terceira taça, em 2009, contra o Internacional, com Ronaldo marcando um dos gols no primeiro jogo da decisão.

Pela campanha vitoriosa no torneio deste ano, o Corinthians faturou uma premiação total de aproximadamente R$ 98 milhões, sendo R$ 77,1 milhões apenas pela vitória na final contra o Vasco.

Estreando na terceira fase, após encerrada a participação na Copa Libertadores, o time teve um duelo paulista pela frente, eliminando o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. Nas oitavas de final, teve pela frente o rival Palmeiras, passando com duas vitórias, por 1 a 0, na Neo Química Arena, gol de Memphis Depay, e por 2 a 0, no Allianz Parque.

Nas quartas de final, o Corinthians superou o Athletico Paranaense, e nas semifinais, passou pelo Cruzeiro, na disputa por pênaltis, com grande atuação do goleiro Hugo Souza.

Apesar dos problemas extracampo atravessados ao longo do ano, com impeachment do presidente Augusto Melo, e convivendo com uma dívida de cerca de R$ 2,7 bilhões, o time encerra a temporada de 2025 com dois títulos na conta, após também já ter levantado a taça do Campeonato Paulista, batendo o Palmeiras na decisão.

No Campeonato Brasileiro, o time teve um início ruim que acabou custando o emprego do técnico argentino Ramón Díaz, campeão do estadual.

Após flertar com a zona de rebaixamento -chegou a ocupar a 16ª posição na tabela, na 20ª rodada-, o time engatou uma sequência positiva na reta final, com três vitórias em sequência, terminando em 13º, com classificação à Sul-Americana de 2026.