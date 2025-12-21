SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco na decisão da Copa do Brasil, o holandês Memphis Depay comemorou o segundo título pelo Corinthians neste domingo (21), no Maracanã, e o décimo de sua carreira.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores, de todo o elenco. Cheguei aqui no ano passado, quando ninguém acreditava no time, mas ganhamos dois títulos", afirmou Depay.

No dia 27 de março deste ano, o camisa 10 também levantou a taça do Campeonato Paulista em uma decisão contra o arquirrival Palmeiras.

Antes de chegar ao Parque São Jorge, o atacante havia sido campeão pelo Manchester United (Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa (2016/2017); Barcelona (Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol); e PSV (Copa da Holanda, Supercopa da Holanda e Campeonato Holandês).

Assim como Memphis, o atacante Yuri Alberto, que abriu o placar para o Corinthians contra o Vasco, e o goleiro Hugo Souza também desabafaram após a conquista da Copa do Brasil.

"Todo mundo desacreditou da gente, falaram que a gente não passaria do Palmeiras, do Athletico, do Cruzeiro. Passamos", recordou o goleiro.

"Depois do primeiro jogo contra o Vasco, falaram que a gente perdeu a chance de ser campeão. O Vegetti, no jogo de lá [em Itaquera], falou que estava jogando na casa dele. Mas mostramos o que é o Corinthians, podem falar o que for", prosseguiu Hugo.

Atormentado por lesões ao longo da temporada, Yuri Alberto disse que, no primeiro duelo da decisão contra o Vasco, sofreu com dores no corpo e, ao festejar a conquista da Copa do Brasil, ficou emocionado.

"Valeu a pena todo esforço e sacrifício físico para jogar. No jogo passado sofri demais, com muita dores. Infelizmente [em Itaquera], o nosso time não foi bem tecnicamente", disse o atacante.

"A gente mereceu demais. Em todas as nossas vitórias, tudo era infelicidade do adversário, nunca foi mérito do Corinthians. Hoje, mostramos com esse grande título que merecemos muito".

O Corinthians chegou ao segundo título na temporada depois altos e baixos, dentro e fora de campo. Ao longo de 2025, o clube sofreu com impeachment do presidente Augusto Melo, aumento de suas dívidas para quase R$ 2,7 bilhões e a troca de treinadores.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou em 13º lugar, com apenas 47 pontos em 38 partidas.