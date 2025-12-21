SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Técnico mais vitorioso da Copa do Brasil, Dorival Júnior demonstrou alívio com a conquista do Corinthians neste domingo (21), no Maracanã.

Após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, ele afirmou que só aceitou o convite para treinar o Corinthians como uma 'resposta para si mesmo' diante das críticas sofridas por sua passagem pela seleção brasileira.

"Eu não estava no momento para trabalhar, e resolvi aceitar contrariando a minha família, mas em razão de tudo o que aconteceu na seleção com deboches, brincadeiras. E as pessoas fazem isso sem se importar com o ser humano", afirmou Dorival, em uma breve entrevista, interrompida pelo tradicional banho dos jogadores.

"Foi muito pesado tudo aquilo na seleção, e as contestações foram grandes. Apoio, mesmo, tive de poucas pessoas naquele momento, e o engraçado é que conheço muita gente no futebol. Eu precisava dar uma resposta para mim mesmo, por isso aceitei o convite do Corinthians."

Dorival foi anunciado pelo clube do Parque São Jorge em 28 de abril deste ano, quase um mês depois de ter sido demitido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). À frente da seleção, ele obteve sete vitórias, sete empates e três derrotas.

A goleada sofrida pela Argentina, por 4 a 1, nas eliminatórias para a Copa do Mundo foi a gota d'água.

"Aos que acreditaram em mim, o meu muito obrigado de coração. Aos que foram céticos, brincalhões, zombeteiros, infelizmente só tenho que deixar boa noite e agradecimento, isso só nos motivou a melhorarmos e a buscarmos uma conquista como a de hoje", disse Dorival.

Assim como o técnico, o Corinthians também não vivia um bom momento, no final de abril. Dorival chegou ao clube com o desafio de reconstruir uma equipe, que até então havia sofrido 33 gols em 29 partidas.

E foi o sistema defensivo que acabou como decisivo na conquista da Copa do Brasil. O time sofreu apenas três gols na competição, ao eliminar o arquirrival Palmeiras e o favorito Cruzeiro, além do Athletico-PR e Novorizontino.

"Ninguém tem ideia do que passamos, dos problemas que enfrentamos. Alguns foram comentados e outros que, graças a Deus, não saíram do CT [centro de treinamento]. E mais uma vez, muitas contestações mesmo de pessoas que sabem de tudo que o Corinthians passou neste processo", afirmou o técnico.

Campeão neste domingo, Dorival agora está empatado com Luiz Felipe Scolari como os técnicos com mais títulos da Copa do Brasil, mas ele é o único a vencer por quatro times diferentes -Santos, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Scolari venceu com Criciúma, Grêmio e duas vezes com o Palmeiras.