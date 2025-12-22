RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo inicia uma semana crucial para o planejamento da próxima temporada. A diretoria quer resolver a renovação do técnico Filipe Luís até quarta-feira para também avançar em direção a alvos na janela de transferências.

Esse passo se torna ainda mais importante porque, diferentemente do que ocorreu em anos anteriores, a cúpula indicou que pretende voltar a fazer investimentos maiores no início do ano.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, chegou a falar em um "presente de Natal", além da ideia de renovar com Filipe Luís.

Nos últimos anos, o rubro-negro fez movimentações mais robustas para reforçar o elenco no meio do ano. Em 2025, especificamente, por conta da situação do caixa que a gestão atual encontrou na virada do ano.

Agora, o cenário é diferente. O Flamengo calcula investir R$ 1 bilhão no futebol em 2026. O montante inclui direitos econômicos, luvas e salários.

"Você tem que pensar com critério, o fato de poder não significa que você vai fazer. Não é porque eu tenho 100 reais que vou pagar isso em um refrigerante. Mas o fato de ter uma condição financeira especial leva você a ter uma condição muito melhor no mercado", disse Bap.

DIRETORIA QUER GOLEIRO, ZAGUEIRO E ATACANTE

A busca por um reforço para o setor ofensivo ganhou ainda mais peso porque Juninho já foi anunciado pelo Pumas, do México. Mesmo com ele no elenco, já havia uma lacuna para o papel de reserva de Pedro. Ainda no ataque, os futuros de Everton Cebolinha e Michael são incógnitas.

Há também a ideia de ir ao mercado por um goleiro, uma vez que Matheus Cunha está de malas prontas rumo ao Cruzeiro. Neste cenário, há o interesse em Gabriel Brazão, do Santos.

Na defesa, a necessidade ficou explícita ao longo do ano, já que Filipe Luís conta com apenas três zagueiros experientes (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo), além dos jovens da base.