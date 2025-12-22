(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu que irá para a Copa SP de Futebol Júnior com o que tem de melhor em Cotia, mesmo com o calendário profissional lotado no início de 2026.

A definição leva em conta o calendário atípico do próximo ano, com Paulista e Campeonato Brasileiro começando juntos em janeiro por causa da Copa do Mundo. Inicialmente, ventilava-se a possibilidade de manter mais crias de Cotia no elenco principal em meio ao começo de temporada com duas competições.

Apenas Lucca, que é considerado nesta segunda-feira (22) a grande promessa do elenco tricolor, permanecerá integrado ao elenco principal. Nomes como Nicolas, Pedro Ferreira e Paulinho, que foram utilizados pelo técnico Hernán Crespo na reta final deste Brasileirão, voltarão a atuar pela base e serão opções para a Copinha.

O São Paulo definirá a lista final de 30 convocados para o torneio no dia 2 de janeiro, quando jogadores retornam de férias.

CRISE NOS COFRES E NO DM

A ausência na pré-Libertadores também pesou no planejamento e acabou 'ajudando', já que lotaria ainda mais o calendário de fevereiro. Ainda assim, o clube lamenta principalmente pelo lado financeiro: a Libertadores paga, em premiações, cerca de o triplo por fase do que a Sul-Americana.

Outro problema em 2025 foi a quantidade de jogadores lesionados. Foram mais de 70 desfalques ao longo de todo o ano, o que comprometeu a campanha do Tricolor.

Por conta disso, a alta cúpula definiu que passaria por uma reformulação de elenco nesta janela e iria por reforços bons, baratos e 'com saúde'. O primeiro deles é o meio-campista de 31 anos Danielzinho, que chega de graça após não renovar com o Mirassol.

Internamente, avalia-se que jovens da base ainda poderão ser úteis em 2026, seja para o time principal, seja para o reforço de caixa em eventuais negócios. No orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo na última quinta-feira, o clube projeta cerca de R$ 180 milhões em vendas.