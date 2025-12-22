SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol do título do Corinthians na decisão da Copa do Brasil contra o Vasco, no Maracanã, o atacante holandês Memphis Depay desempenhou um papel importante e assumiu o protagonismo na reta final da campanha vitoriosa, indo às redes em jogos decisivos de mata-mata contra o Palmeiras e o Cruzeiro.

Pela segunda taça com o clube na temporada, após o título do Campeonato Paulista, em março, Memphis garantiu mais uma premiação milionária estabelecida em seu contrato, mas também aproveitou a conquista do tetra da Copa do Brasil para disparar contra membros da diretoria alvinegra e pedir mudanças na próxima temporada.

Segundo o atacante, sua permanência no time vai depender de conversas duras a serem realizadas junto ao comando alvinegro e de eventuais correções de rota a serem tomadas para manter a equipe na briga por títulos.

Contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, o maior artilheiro da história da seleção holandesa não demorou para cair nas graças da torcida corintiana. Em 11 jogos na reta final do Brasileiro de 2024, Memphis marcou sete vezes e deu uma assistência, contribuindo para a sequência de nove vitórias seguidas que garantiu vaga na pré-Libertadores.

No Paulista de 2025, não começou no mesmo ritmo que havia fechado a temporada anterior e chegou a atrair algumas críticas, mas ainda marcou duas vezes e distribuiu cinco assistências, incluindo para o gol de Yuri Alberto no primeiro jogo da final contra o Palmeiras.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram mais seis bolas na rede e outras três assistências, mas foi na fase de mata-mata da Copa do Brasil em que o holandês marcou seus gols mais decisivos pelo Corinthians na temporada.

Nas oitavas de final, em novo duelo pegado contra o arquirrival Palmeiras, foi de Memphis o único gol do jogo de ida, em Itaquera, mandando de cabeça no ângulo de Weverton, após cruzamento pela direita de Matheuzinho.

Nas semifinais, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, ele, novamente de cabeça, fez o único gol da partida para colocar o Corinthians em vantagem no confronto.

Ao fazer o segundo gol do Corinthians no jogo decisivo da final contra o Vasco, com assistência de Yuri Alberto, Memphis garantiu uma premiação adicional de R$ 4,7 milhões, prevista em contrato em caso de título -o mesmo valor havia sido assegurado pelo título estadual.

O jogador já havia garantido bônus de R$ 6,3 milhões por ter participado de mais de 70% das partidas do Corinthians em seu primeiro ano de contrato -apenas pela campanha vitoriosa na Copa do Brasil, o clube paulista arrecadou cerca de R$ 98 milhões, sendo boa parte (R$ 77,1 milhões) pela vitória na final.

Com contrato com o Corinthians até julho de 2026, Memphis afirmou em entrevista a jornalistas no gramado Maracanã logo após o título que uma permanência no time ainda vai depender das próximas conversas que terá com a diretoria do clube.

"Gostaria de ganhar mais títulos com esse time e tirá-lo dessa posição difícil, mas, para isso, algumas coisas precisam acontecer. Vamos ver", afirmou o holandês.

"Falaram muita coisa sobre mim na mídia, muita mentira. Eles mentiram sobre mim, sobre o meu salário, porque querem que os torcedores me odeiem para eu ir embora. Mas nós ganhamos dois títulos em um ano. Então, o que vão dizer?", acrescentou Memphis. "Os torcedores me amam, e eu os amo. Eu luto por eles."

O atacante também pediu a pessoas que, segundo ele, estão prejudicando a equipe no dia a dia, que deixem o clube.

"A diretoria precisa acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Deixem o clube, vão fazer merda em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão todo ano, porque os torcedores merecem", afirmou.

"Quem quer foder o Corinthians, pode ir embora, saia do clube. O clube precisa de estrutura, eu vim para isso, mas preciso de ajuda", acrescentou o holandês, que comemorou seu décimo título da carreira.

Antes de chegar ao Parque São Jorge, o atacante havia sido campeão por Manchester United (Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa); Barcelona (Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol); e PSV (Copa da Holanda, Supercopa da Holanda e Campeonato Holandês).