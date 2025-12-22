SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vários torcedores do Corinthians passaram mal na Neo Química Arena antes da chegada dos jogadores para a festa do título da Copa do Brasil.

O mal-estar generalizado se deu em meio ao forte calor registrado em São Paulo, com relatos de desmaios e atendimentos médicos envolvendo principalmente crianças e idosos. Torcedores precisaram ser socorridos em cadeiras de rodas, enquanto o clube tentou amenizar a situação com a distribuição de sacos de água.

Antes da liberação do acesso ao estacionamento, um ambulatório improvisado foi montado próximo às bilheterias dos camarotes. No local, pessoas que passavam mal eram levadas para áreas com sombra e recebiam os primeiros atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros.

Após a abertura dos portões ?por volta das 11h15 (de Brasília)?, no entanto, os atendimentos se tornaram mais dispersos, com novos casos sendo encaminhados ao ambulatório em diferentes pontos do estádio.

Até aqui, os bombeiros não precisam o número total de ocorrências.

TETRACAMPEÃO

O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil neste domingo (21) ao vencer o Vasco por 2 a 1, resultado que garantiu o tetracampeonato e marcou o último jogo da temporada. A torcida se reuniu na Neo Química Arena para celebrar a conquista ao lado dos jogadores.