SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante do Santos passou por uma artroscopia na manhã desta segunda-feira, em Minas Gerais, para corrigir a lesão no joelho que quase o tirou da temporada.

PROCEDIMENTO BEM-SUCEDIDO

O procedimento foi considerado um sucesso pela equipe médica e o jogador já será liberado para iniciar o processo de recuperação. A intervenção serviu para tratar uma lesão no menisco medial e ocorreu sem intercorrências.

Neymar sairá do hospital Mater Dei ainda no início desta tarde. Após a liberação médica em Nova Lima, o atleta começa os trabalhos de fisioterapia para retornar aos gramados. O planejamento de recuperação será totalmente coordenado por Rafael Martini, profissional de confiança que acompanha o jogador.

A cirurgia foi realizada pelo médico Rodrigo Lasmar. O Santos confirmou que o estado de saúde do craque é bom e que o cronograma de tratamento está definido.