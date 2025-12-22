SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca, tenista número 1 do Brasil e 24º do ranking mundial, e Carlos Alcaraz, espanhol número 1 do mundo, já tem data para um segundo encontro.

Após o primeiro jogo amistoso entre os dois tenistas no início do mês em Miami, nos Estados Unidos, com vitória de Alcaraz, eles voltam a medir forças em encontro marcado para 12 de dezembro de 2026, no torneio-exibição São Paulo Super Match, no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (23), às 10h (de Brasília), para clientes do Itaú, um dos patrocinadores do evento. A venda geral começa na quinta-feira (24), às 11h.

Os ingressos começam a partir de R$ 475 (meia-entrada), podendo chegar até R$ 6.450.

"Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado", afirmou João Fonseca em comunicado.

"Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível", disse Carlos Alcaraz.

