SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao De Primeira, Osmar Stábile, presidente do Corinthians, disse que o clube seguirá brigando por títulos e olhando com atenção para as mudanças internas necessárias.

O mandatário alvinegro afirmou que um de seus objetivos é entregar para o próximo presidente um clube muito melhor do que ele encontrou. Stábile assumiu a presidência do clube após o impeachment de Augusto Melo.

"No futebol profissional, não tem. Foi blindado e o tempo todo está sendo administrado da melhor forma possível, dando todas as condições para o Departamento de Técnico, para o executivo de futebol trabalhar. Então nós estamos tranquilos e vamos trabalhar tranquilos no próximo ano. Tenho certeza absoluta que nós vamos buscar mais títulos, mesmo com a reestruturação que nós estamos fazendo aí. E aí eu digo para você, o Corinthians é diferente de tudo. O Corinthians é inexplicável", disse Osmar Stábile.

O que mais Osmar Stábile disse:

"E como eu disse para o presidente, volto a repetir aqui, doa em quem doer o Corinthians vai mudar, está mudando. Tem departamentos que eu falei em reestruturação, mas não é nem reestruturação, é estruturação. Nós estamos pegando todos os departamentos, vendo o centro de custo, na verdade, mandando todo mundo que pertence ao futebol, para o custo do futebol, para quem é da base, para o custo da base, para o futsal, todo mundo lá. Abrindo a camisa também para ter o [patrocínio] máster do futsal. Nós estamos reestruturando também todos os contratos que existem na arena. Nós estamos negociando todos os contratos. Já tem contratos já negociados, já com valores expressivos. Aumentando tudo isso para a gente poder buscar recursos, novos recursos".

"As realizações, a reestruturação está sendo feita no Corinthians. A gente passa por um momento assim de enterrar canos. Não aparece muito o que você está fazendo, mas você está fazendo, o Corinthians está trabalhando, foi criado um comitê de trabalho para todos os departamentos para reestruturar a parte administrativa, para reestruturar a parte financeira, para reestruturar a parte de marketing".

"A gente fez aí também um orçamento robusto que precisa ser fácil fazer o orçamento, mas difícil é manter esse orçamento e o Corinthians vai manter esse orçamento, vai trabalhar e vai trazer um Corinthians muito melhor no final desse ano que vem aí".

Dívida da Neo Química Arena

O Corinthians não suporta mais pagar o que nós estamos pagando por anos de juros dentro do serviço da dívida e continua aumentando, porque, veja só, você só paga o serviço da dívida e não paga o principal. Então, o Corinthians está trabalhando em cima disso, o presidente está trabalhando o dia a dia para que a gente consiga solucionar de uma forma ou de outra. Nós temos aí três frentes trabalhadas e em breve, se Deus quiser, a gente consegue realizar esse tão sonhado sonho, ou melhor, de resolver o problema da Arena.

"A capacidade do Corinthians hoje de pagar a Arena é de R$ 10 milhões, não de R$ 100 milhões igual está sendo pago por ano. O Corinthians até agora, no meio de setembro, pagou 93 milhões e tem aí um resíduo ainda para pagar. E esse dinheiro, ele é um dinheiro carimbado. Ele não vem na mão do Corinthians. Ele sai direto da Arena e vai para pagar a caixa econômica hoje. Não é possível a gente suportar isso. Temos que resolver esse problema e eu tenho certeza que nós vamos resolver de imediato. Não pode continuar assim."

"A arena tem que ser paga através do naming rights. Nós temos que pagar a arena. É uma situação difícil, é quase impossível o que muitas pessoas falam aí, mas nós estamos trabalhando. Se existe trabalho, pode ter resultado na frente, eu acredito".

Premiação da Copa do Brasil

"Sobre a premiação da CBF, a gente sabe que o valor não é, não são 77 milhões, O valor descontando INSS, descontando outros impostos, ele deve chegar aí por volta de R$ 69 milhões, por aí. Então esse é o valor, porque todo o dinheiro que você recebe, ele sempre tem que pagar os impostos lá, tem uma parte que vai pro governo lá."

"E tem outra parte que vai para os impostos referentes à CBF lá mesmo. Então, gente, o dinheiro será bem administrado, eu sou administrador de empresas, eu sei administrar o dinheiro, eu vou ver as necessidades, as prioridades e aí tenho certeza que nós vamos resolver".

Problemas com Memphis?

"Não sei quem são essas pessoas. Se for olhar a internet, fica louco. [...] Dificilmente, a gente pega algo para reestruturar que não tenha problemas. Tem. Tem que resolver. Mas quro dizer que não tem nenhum problema com o Memphis. Ele comemorou bastante no vestiário. Eu, pessoalmente, não tenho nada. Depois, a gente conversa se tiver alguma coisa."

"Dentro do profissional, não tem nenhum problema nenhum. Eu não deixei, eu blindei o futebol o tempo todo, não deixei conselheiros, amigos participarem. das decisões, as decisões foram tomadas por profissionais e cabe ao presidente dar apoio. Eu dei apoio o tempo todo, continuo dando apoio, blindei o futebol profissional, não tem nenhum envolvimento de nenhum conselheiro, de ninguém.", finalizou Osmar Stabili.