SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, na noite desta segunda-feira (22), o argentino Martín Anselmi como treinador da equipe para a temporada de 2026. O UOL havia antecipado o acordo ao longo do dia.

O técnico de 40 anos será o sucessor de Davide Ancelotti, que deixou o clube carioca na semana passada por discordar de demissão de um preparador de sua comissão.

Anselmi assinou contrato com o Botafogo por duas temporadas. Ele estava livre no mercado desde julho, quando se desligou do Porto. Antes, comandou o Cruz Azul, do México.

O principal título da carreira do argentino é uma Sul-Americana. O treinador venceu a competição em 2022, pelo Del Valle, diante do São Paulo. O comandante também chegou a trabalhar no Inter como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez.