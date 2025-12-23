SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A investigação da Polícia Civil sobre desvios de dinheiro do São Paulo apura, dentre suas frentes, saques feitos das contas do clube e depósitos em espécie para dirigentes durante a gestão de Julio Casares. Essa informação já circula entre pessoas do clube que, em conversas privadas, já têm justificado as movimentações como formas de premiação ou bicho.

A Polícia Civil foi contatada pela reportagem e não se manifesta para preservar o sigilo das investigações. Nenhuma informação até agora foi divulgada.

O São Paulo também foi procurado e reforçou o posicionamento enviado na segunda-feira.

"O São Paulo Futebol Clube informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O Clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado."

As movimentações envolvem pessoas da alta cúpula do clube e quantias vultosas de dinheiro, que ultrapassam R$ 10 milhões.

A investigação ocorre há meses e envolve uma lista de dirigentes tricolores e empresários suspeitos de participação no desvio.

Neste momento, os indícios apontam que o desvio de verba não envolvia apenas as contas dos suspeitos, mas também de pessoas próximas a eles.

Até agora, não há indícios de envolvimento do crime organizado. O inquérito teve início a partir de procedimentos instaurados no caso Vai de Bet, no Corinthians.