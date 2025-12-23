RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A preparação para a próxima temporada começou no Flamengo. O elenco sub-20 já se apresentou e iniciou os trabalhos visando as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal está de férias.

HORA DOS TESTES

Uma boa parte do trabalho passa pelo teste que os jovens tiveram no duelo com o Mirassol, na última rodada do Brasileirão. Na ocasião, com os principais jogadores já em Doha, no Qatar, para a disputa do Mundial, o Rubro-Negro colocou a base em campo e arrancou um empate por 3 a 3, fora de casa, diante do time que foi a sensação do torneio.

"Essa experiência é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Disputar as primeiras rodadas de uma competição profissional como o Carioca permite que eles enfrentem novos desafios, ganhem maturidade e entendam melhor as exigências do alto nível", afirmou Alfredo Almeida, diretor das categorias de base.

Ainda que o Rubro-Negro tenha sido campeão de forma antecipada, aquele duelo ganhou relevância que pode ser medida pelo calendário. Com o avanço à final do Mundial, o Flamengo atuou até o último dia 17, enquanto o Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, devido à pausa para a Copa do Mundo em junho.

Desta forma, os clubes terão a disputa do torneio nacional e do estadual de forma paralela, e com peso maior que nas últimas temporadas, quando o Rubro-Negro utilizou a base nas rodadas anteriores do Carioca.

"Apesar do pouco tempo de treino, os jogadores assimilaram bem o nosso plano de jogo. Facilita o fato de fazermos de tudo para espelhar no sub-20 o modelo do profissional. Essa ida de jogadores para treinar no profissional é constante no Flamengo", disse Bruno Pivette, técnico do sub-20.

Alguns jovens jogadores deste grupo são velhos conhecidos da torcida, como o goleiro Dyogo Alves ? sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu ?, Evertton Araújo e Wallace Yan. Outros, porém, buscam maior espaço, como Iago, João Victor, Johnny e Pablo Lúcio.

FUTURO INCERTO

O Flamengo tem algumas incógnitas sobre o planejamento para o próximo ano.

O futuro dos atacantes Everton Cebolinha e Michael, do lateral-esquerdo Viña e do volante Allan ainda são incertos. Michael, inclusive, foi utilizado contra o Mirassol. Viña também foi para o jogo, mas não entrou.

Cebolinha integrou o grupo que estava em Doha e foi bem, mas segue com o status de reserva de Samuel Lino. Ele não esconde querer mais minutos em campo, mesmo que seja longe do Rubro-Negro ? o contrato vai até o fim do ano que vem.

"Quando acabar o ano, vou decidir o que vai ser da minha carreira. Tenho contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, mas preciso de espaço, preciso jogar. É um ano de Copa do Mundo, preciso de visibilidade", disse Cebolinha, à ESPN, após a final da Libertadores.