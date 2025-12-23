RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - María Sol, irmã de Lionel Messi, sofreu um grave acidente de trânsito em Miami, nos Estados Unidos, e foi hospitalizada, mas está "fora de perigo". A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Angel de Brito, do programa LAM.

Ela teve de adiar o casamento com Julián Arellano, técnico da base do Inter Miami, clube onde Messi atua. A celebração estava marcada para o dia 3 de janeiro.

Angel de Brito disse ter conversado com Celia Maria, mãe de Messi. Os relatos dão conta que María Sol "sofreu queimaduras que são muito difíceis de tratar, além de deslocamento de vértebras", sendo necessário rápido atendimento médico.

Ele contou ainda que houve também "fraturas no calcanhar e no pulso", e que já foi iniciado o processo de reabilitação.

O jornalista disse que, de acordo com o explanado pela mãe, María Sol teria desmaiado antes de perder o controle do veículo e bater em um muro.

Uma versão oficial para o acidente, porém, ainda não foi divulgada. Inicialmente, foi informado que ela teria saído da pista enquanto dirigia uma caminhonete. Posteriormente, houve a indicação de que as queimaduras poderiam ter ocorrido após uma queda de moto.

Maria Sol é estilista e empresária, e morou por um período na Espanha, antes de retornar à Argentina devido a projetos profissionais. Ela conheceu Julián ainda jovem.

