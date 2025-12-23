SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O NBB tem neste ano alguns jogadores, muitos deles estrangeiros, que estão jogando sua primeira temporada da liga e entre eles, tem os que vem se destacando na sua primeira experiência no certame brasileiro.

A elite do basquete nacional tem se mostrado uma competição difícil e a adaptação não é fácil, mas para estes atletas, isso não parece ser problema.

O jogador que mais se adaptou foi Kaleb Hunter, do Paulistano. Entrosado com o time, o ala/armador tem média grande de pontos, 17.3, sendo que chegou a fazer 29 no jogo contra o Franca.

No Fortaleza Basquete Cearense, o norte-americano Jack Gohlke - famoso por uma atuação de gala no basquete universitário com dez cestas de três - vem jogando muito bem, tem média de 11 pontos por jogo e na partida contra o Franca, fez 21 pontos, seu recorde na temporada.

Outro estrangeiro que vem em uma boa temporada de estreia é o argentino Alejo Britos. Ele fez 25 pontos no jogo contra o Minas e assim como Gohlke, tem média de 11 pontos por partida.

No Franca, o argentino Laterza vem se mostrando um acerto e tem uma ótima primeira temporada no NBB. Embora ele tenha uma média inferior a Gohlke e Britos, ele tem jogos de muito destaque, entre eles a vitória contra o União Corinthians, quando ele fez 29 pontos, com 74% de aproveitamento nos arremessos.

Na região sul do Brasil, o Pato Basquete tem dois estrangeiros que chegaram bem na liga. Horton está com 11 pontos de média, enquanto o armador Thompson tem 15, com 24 pontos no jogo contra o Rio Claro recentemente.

Outro time com dois gringos novatos bombando é o Rio Claro Basquete. O bósnio Rikalo tem média de 13 pontos e teve como melhor jogo, o confronto contra o Paulistano com 23 pontos. Junto dele, o norte-americano Scott está se mostrando um jogador completo com alto número de pontos e rebotes, 14.1 e 6.6, respectivamente.

Flamengo e Minas também tem seus estrangeiros novatos de destaque. O time carioca tem o argentino Negrete, que nesta semana fez 28 pontos contra o Cruzeiro e está há um mês marcando mais de dez pontos por jogo. Já o time mineiro tem McCree, dos EUA, que em 14 dos 16 jogos realizados até aqui, fez mais de dez pontos, sendo os 21 contra o Cruzeiro, seu recorde até aqui.