RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto a CBF ainda define data, Manaus e Brasília são as duas cidades que concorrem para receber a Supercopa do Brasil, que em 2026 terá o confronto entre Flamengo (campeão do Campeonato Brasileiro) e Corinthians (campeão da Copa do Brasil).

ONDE SERÁ A SUPERCOPA DO BRASIL EM 2026?

No início do mês, a Federação Amazonense formalizou à CBF o interesse de receber a partida. O UOL teve acesso ao documento.

Manaus tem um estádio de Copa do Mundo, a Arena da Amazônia. Nas palavras da Federação, um estádio que "oferece excelente capacidade de público, condições adequadas de segurança, acessibilidade, gramado de padrão internacional e toda estrutura necessária para garantir uma partida de grande porte".

Ao mesmo tempo, Brasília está sempre no páreo para jogos dessa natureza. A empresa do ex-senador Luiz Estevão tem contrato com a CBF para organizar e explorar os direitos comerciais do jogo. Logo, o Mané Garrincha, um campo neutro, é sempre uma hipótese natural.

Como será um confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil, há uma confiança de que o jogo terá casa cheia. Mas, no momento, o cenário pró-Brasília envolve uma logística mais simples para quem sai de Rio e São Paulo.

A CBF espera resolver os detalhes da Supercopa nas próximas semanas.

Até porque, inicialmente, tinha previsto o jogo para 24 de janeiro, mas depois deixou a data na "nuvem", à espera da definição da Copa do Brasil para ver quem enfrentaria o Flamengo.

Deu Corinthians, e agora é preciso entender o cenário considerando as férias dos jogadores e as datas dos estaduais de Rio e São Paulo. Nem a empresa de Luiz Estevão tem a confirmação da data.

A CBF prefere fazer a Supercopa em um fim de semana. E esse espaço será dos estaduais no início da temporada, apesar de o Brasileirão começar em 28 de janeiro.

O Flamengo entrou de férias no dia 18 e vai começar o Carioca com o sub-20, em duelo com o Bangu. O Corinthians estava fazendo festa nesta segunda-feira (22) pela Copa do Brasil, mas terá férias curtas, com a estreia no Paulistão em 11 de janeiro, contra a Ponte Preta.