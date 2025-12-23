SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos avançou pela contratação de Gabriel Barbosa, do Cruzeiro. A negociação ocorre para um empréstimo de um ano. O Santos pagaria a maior parte do salário.

ENTENDA A NEGOCIAÇÃO

Gabigol é uma das prioridades do Santos no mercado. O centroavante também vê a volta ao Peixe como a melhor opção.

Pesa a favor do Santos o clima ruim de Gabriel no Cruzeiro, além de motivações familiares.

Gabigol está em baixa com a torcida após perder o pênalti decisivo na Copa do Brasil. A situação piorou com a chegada do técnico Tite, que não é entusiasta da permanência.

O atacante já externou o desejo de buscar novos ares ao Cruzeiro, que entende a situação. O UOL apurou que as partes enxergam o negócio como uma oportunidade de mercado para ambos.

Pelo lado do clube mineiro, pesa a diminuição da folha salarial, já que Gabigol recebe um dos maiores vencimentos do futebol brasileiro.

O jogador, por sua vez, não quer abrir mão dos valores que tem a receber. A rescisão amigável foi descartada por conta dessa pedida, já que o Cruzeiro não ofereceu o valor integral do contrato a Gabigol. As cifras giram em torno de R$ 100 milhões.

Outro fator é o desejo de Gabigol de morar em Santos, onde residem seus pais. Ele vive com a Rafaella, irmã de Neymar, em Belo Horizonte. Rafaella também quer morar próxima a Neymar.

Neymar e Gabigol são próximos e já conversam sobre a provável dupla no Santos. A renovação de Neymar até a Copa do Mundo está próxima.