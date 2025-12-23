SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clima de "presente de Natal", o atacante Endrick foi anunciado como reforço do Lyon. O jogador, de 19 anos, chega ao clube francês por empréstimo do Real Madrid, da Espanha.

O vínculo será de seis meses -junho de 2026-, sem opção de compra. Os espanhóis vão arcar com 50% do salário do jogador durante este período, segundo apurou o UOL com fontes ligadas à negociação.

O Olympique Lyonnais está muito satisfeito em receber Endrick, que se juntará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e da colaboração que tornaram sua chegada possível

Trecho de comunicado do site oficial do Lyon

A saída foi um pedido do próprio Endrick, que busca mais minutos em campo. Tanto o Real Madrid quanto o estafe do atleta entendem que o Lyon é a melhor opção para o desenvolvimento do jogador neste momento da carreira.

O Lyon conta com a possibilidade de Endrick estar disponível já para o primeiro jogo de 2026, no dia 3 de janeiro, contra o Monaco, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.

O Palmeiras, clube no qual o atacante foi criado, já embolsou aproximadamente R$ 278 milhões com a negociação total até dezembro de 2025. Esse montante astronômico engloba o valor fixo da transferência, as metas alcançadas ainda no Brasil e os bônus por desempenho vestindo a camisa do Real Madrid.

Apenas em solo espanhol, o jovem rendeu cerca de R$ 6,2 milhões extras ao clube alviverde. O atacante balançou as redes sete vezes e atuou como titular em nove partidas, gatilhos que dispararam pagamentos previstos em contrato, antes de sua saída para o Lyon.