SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitão está próximo de se tornar zagueiro do Cruzeiro em 2026. O clube mineiro encaminhou a contratação junto ao Internacional, que rejeitou moldes de negócio com o Flamengo, principal concorrente.

A Raposa já aceitou pagar R$ 46 milhões pelos serviços do defensor. O valor envolve 80% dos direitos econômicos, e a equipe de Belo Horizonte cederá o zagueiro João Marcelo e o volante Japa, da base, no negócio.

O envolvimento das jovens promessas foi fundamental para que o negócio saísse. O UOL confirmou que o Internacional pedia R$ 65 milhões por Vitão, que tem contrato até dezembro de 2026. A ESPN foi a primeira a noticiar o avanço.

Tite também deu o sinal verde para a negociação. A reportagem ouviu que o treinador acompanha a carreira do defensor no Colorado e o vê como peça importante para fechar a zaga com Fabrício Bruno.

Restam alguns detalhes burocráticos, mas as partes estão bem otimistas para fecharem o acordo até o fim do ano. Vitão já está ciente da transação.

A grande questão está justamente na liberação de João Marcelo, que se vê com chances de crescer com Tite. A diretoria do Cruzeiro tenta convencer a jovem promessa para sacramentar o final feliz.

Por que não o Flamengo?

O zagueiro era um desejo antigo do Flamengo, que já tentou sua contratação em outras janelas. Neste mercado, os cariocas apresentaram uma proposta próxima dos R$ 65 milhões pedidos pelo Internacional.

Apesar disso, o Rubro-Negro tentou envolver o abatimento da dívida envolvendo Thiago Maia no negócio. O desejo não é compartilhado pelo Colorado, que, então, rechaçou o acordo.

O Internacional deve cerca de R$ 30 milhões em parcelas ao Flamengo. Apesar disso, como o prazo de algumas ainda está em aberto, a diretoria entende que não precisa pagar o valor completo.

Dessa forma, a negociação não avançou, e o Inter optou por vender Vitão ao Cruzeiro.