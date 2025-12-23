SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado nesta terça-feira. De acordo com o clube, a rescisão foi em "comum acordo"

Logo depois do título da Copa do Brasil, Fabinho falou em tom de despedida. O diretor de futebol explicou que há um processo de fritura dentro do Parque São Jorge.

"A minha vontade sempre foi de permanecer. Mas eu confesso que esse pequeno grupo que atrapalha o Corinthians, esse pequeno grupo que se levanta silenciosamente, que ninguém bota a cara, esse grupo atrapalha, incomoda a todos. Por isso vamos ter uma conversa com o presidente, entender o que tem de planejamento para 2026 para que a gente possa tomar a melhor decisão", disse Fabinho Soldado.

Fabinho também é herança de outra gestão. O dirigente foi contratado por Augusto Melo, que sofreu impeachment em agosto, e o nome desagrada alguns nos bastidores.

O executivo de futebol tinha reunião marcada com o presidente Osmar Stábile para definir o futuro. Foi nessa conversa que as partes romperam.

Já tem um novo clube?

Fabinho conversa com a diretoria do Internacional. Ele substituiria André Mazzuco, que deixou o Beira-Rio após temporada conturbada, que quase resultou no rebaixamento.

Nada definido por enquanto. Porém, a saída do Corinthians pode acelerar as tratativas.

Veja a nota do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do Departamento de Futebol do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais.

O Clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu Departamento de Futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos."