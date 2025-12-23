SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista atacou a jornalista Renata Mendonça, da TV Globo, ao falar sobre o futebol feminino do clube. A declaração foi feita em reunião transmitida na Flamengo TV sobre o balanço do primeiro ano da gestão Bap.

"Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença (comparando com futebol masculino profissional e Sub-20). TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes", disse, antes de completar:

"Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também", disse Bap, durante a apresentação do orçamento do Flamengo.

Renata foi uma das grandes críticas da falta de investimento do Flamengo no futebol feminino. A jornalista gravou um vídeo mostrando problemas nas estruturas do clube.

A declaração incomodou a diretoria do Flamengo, que não se posicionou na época. A única reação ao ocorrido aconteceu com esta declaração de Bap

O Flamengo diminuiu os investimentos no futebol feminino. No segundo semestre, o clube anunciou realocação de verbas para outros setores.