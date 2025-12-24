SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está otimista com as negociações envolvendo a renovação de Filipe Luís e pretende dar mais autonomia para o treinador, que também atua como gestor do elenco.

FILIPE LUÍS NOS BASTIDORES

Além da inteligência elogiada nos bastidores, que ganha jogos na análise, o principal fator para o sucesso de Filipe Luís está na gestão. Como Jorge Jesus, sua referência, Filipe já se tornou um gestor de grupo, muito além do trabalho só de treinar.

O Flamengo vê Filipe Luís como o principal elo entre os objetivos do departamento de futebol e do elenco. O UOL apurou que José Boto não tem a mesma relação ?com sentido, já que o treinador era jogador e foi campeão com peças do elenco.

Rodrigo Caio também é peça importante. Assim como Filipe Luís, o ex-jogador também fez parte de elencos vitoriosos no Flamengo e conhece os corredores.

O presidente Bap delega as funções do futebol para José Boto e companhia. Além do português, o departamento é formado por Gabriel Skinner (gerente), Alfredo Almeida (diretor da base) e Dekko Roisman (diretor de relações institucionais).

Nenhum desses cargos, contudo, têm o mesmo peso para o vestiário do que o anterior, de gerente técnico. Em momento anterior, Juan funcionava como esse elo, e Filipe Luís acumula a função.

Justamente por isso, o treinador pediu mais autonomia nas decisões de montagem e gestão do elenco. E o Flamengo pretende aceitar essa condição, como apurou a reportagem.

COMO ESTÃO AS NEGOCIAÇÕES?

Tudo caminha para o final feliz, embora algumas partes burocráticas do contrato segurem o anúncio. Filipe Luís e Flamengo ainda não chegaram a um acordo em bonificações por metas.

O salário, que era o principal empecilho, já está se tornando um assunto mais tranquilo. O Rubro-Negro aumentou a proposta, e o treinador se vê com valores bastante parecidos com os pedidos.

O clube carioca pretende anunciar a renovação de Filipe Luís como presente de Natal para a torcida.