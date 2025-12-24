RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF publicou o Ranking Nacional de Clubes para 2026. A liderança continua com o Flamengo, mas agora o segundo lugar é do Corinthians, que ultrapassou o Palmeiras.
O rubro-negro manteve o primeiro lugar pelo sexto ano consecutivo, sobretudo por ter voltado a ganhar o Brasileirão em 2025.
Já o salto do Corinthians foi pela conquista da Copa do Brasil, após ter chegado perto em temporadas anteriores.
No caso do Palmeiras, vice-campeão brasileiro, a terceira colocação foi a mesma posição da edição anterior do ranking. A questão é que o São Paulo perdeu posições e o Corinthians subiu, mantendo o time presidido por Leila Pereira no mesmo degrau do pódio.
O tricolor paulista caiu para quinto e também foi ultrapassado pelo Atlético-MG, que ganhou uma posição e virou quarto colocado.
Vice na Copa do Brasil, o Vasco deu um salto de cinco posições e entrou no top-10.
O Ranking da CBF é formulado com base em um cálculo que considera os resultados dos times em torneios nacionais nos últimos cinco anos. Conquistas mais recentes têm mais peso.
TOP-20 DO RANKING DE CLUBES DA CBF 2026
1 - Flamengo
2 - Corinthians (+2)
3 - Palmeiras (-)
4 - Atlético-MG (+1)
5 - São Paulo (-3)
6 - Fluminense (+1)
7 - Botafogo (+1)
8 - Athletico (-2)
9 - Bahia (+2)
10 - Vasco (+5)
11 - Cruzeiro (+8)
12 - Grêmio (-2)
13 - Fortaleza (-4)
14 - Internacional (-2)
15 - Red Bull Bragantino (-1)
16 - Santos (-)
17 - Juventude (+1)
18 - Atlético-GO (-1)
19 - América-MG (-6)
20 - Vitória (+3)
E as federações?
Entre as federações, São Paulo lidera, seguido pelo Rio de Janeiro. A única mudança relevante no top 10 foi Minas Gerais retomando o terceiro posto, que estava com Rio Grande do Sul.