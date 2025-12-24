RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF publicou o Ranking Nacional de Clubes para 2026. A liderança continua com o Flamengo, mas agora o segundo lugar é do Corinthians, que ultrapassou o Palmeiras.

O rubro-negro manteve o primeiro lugar pelo sexto ano consecutivo, sobretudo por ter voltado a ganhar o Brasileirão em 2025.

Já o salto do Corinthians foi pela conquista da Copa do Brasil, após ter chegado perto em temporadas anteriores.

No caso do Palmeiras, vice-campeão brasileiro, a terceira colocação foi a mesma posição da edição anterior do ranking. A questão é que o São Paulo perdeu posições e o Corinthians subiu, mantendo o time presidido por Leila Pereira no mesmo degrau do pódio.

O tricolor paulista caiu para quinto e também foi ultrapassado pelo Atlético-MG, que ganhou uma posição e virou quarto colocado.

Vice na Copa do Brasil, o Vasco deu um salto de cinco posições e entrou no top-10.

O Ranking da CBF é formulado com base em um cálculo que considera os resultados dos times em torneios nacionais nos últimos cinco anos. Conquistas mais recentes têm mais peso.

TOP-20 DO RANKING DE CLUBES DA CBF 2026

1 - Flamengo

2 - Corinthians (+2)

3 - Palmeiras (-)

4 - Atlético-MG (+1)

5 - São Paulo (-3)

6 - Fluminense (+1)

7 - Botafogo (+1)

8 - Athletico (-2)

9 - Bahia (+2)

10 - Vasco (+5)

11 - Cruzeiro (+8)

12 - Grêmio (-2)

13 - Fortaleza (-4)

14 - Internacional (-2)

15 - Red Bull Bragantino (-1)

16 - Santos (-)

17 - Juventude (+1)

18 - Atlético-GO (-1)

19 - América-MG (-6)

20 - Vitória (+3)

E as federações?

Entre as federações, São Paulo lidera, seguido pelo Rio de Janeiro. A única mudança relevante no top 10 foi Minas Gerais retomando o terceiro posto, que estava com Rio Grande do Sul.