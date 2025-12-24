SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu negociações com Carlos Coronel, goleiro brasileiro naturalizado paraguaio que estava no New York Red Bulls. Ele está livre no mercado
O UOL apurou que a negociação está em estágio avançado. Partes tratam por um acordo de três anos.
A ideia é que Coronel chegue para disputar posição com Rafael.
O clube acabou de despachar Jandrei novamente para o Juventude, em novo contrato de empréstimo, e tem apenas Young e Felipe Preis abaixo do titular no plantel.
Como o UOL já mostrou, Young é visto como ativo negociável, e Felipe Preis ainda "cru" para assumir o posto de segundo goleiro.
Há otimismo pela finalização do negócio nos próximos dias.
Coronel jogou nas categorias de base do RB Brasil até 2017, mas é naturalizado paraguaio. Desde 2023, disputou nove partidas pela seleção nacional.