SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu negociações com Carlos Coronel, goleiro brasileiro naturalizado paraguaio que estava no New York Red Bulls. Ele está livre no mercado

O UOL apurou que a negociação está em estágio avançado. Partes tratam por um acordo de três anos.

A ideia é que Coronel chegue para disputar posição com Rafael.

O clube acabou de despachar Jandrei novamente para o Juventude, em novo contrato de empréstimo, e tem apenas Young e Felipe Preis abaixo do titular no plantel.

Como o UOL já mostrou, Young é visto como ativo negociável, e Felipe Preis ainda "cru" para assumir o posto de segundo goleiro.

Há otimismo pela finalização do negócio nos próximos dias.

Coronel jogou nas categorias de base do RB Brasil até 2017, mas é naturalizado paraguaio. Desde 2023, disputou nove partidas pela seleção nacional.


