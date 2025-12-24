O Brasil já conhece as atletas que o representarão nas competições de ginástica rítmica (GR) no decorrer do ano de 2026. Isto porque a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, na última segunda-feira (22), as ginastas que disputarão a prova de conjunto e as disputas individuais.

A técnica da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica de conjunto e coordenadora geral de seleções de GR, Camila Ferezin, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025, ano em que a seleção brasileira de conjunto conquistou duas medalhas de prata no Mundial do Rio de Janeiro: Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro.

Em agosto deste ano o conjunto brasileiro brilhou no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de Evidências, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para conquistarem a medalha de prata. Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto são: Andrielly Letícia Cichovicz La Bella CRC (SC), Bárbara Vitória Urquiza Galvão Sesi (AL), Isabella Anselmo Aginat América (RN), Julia Beatriz Silva Kurunczi Unopar (PR), Keila Vitoria Lima de Souza Santos Gorba (BA), Maria Eduarda de Almeida Arakaki Marista de Maceió (AL), Maria Fernanda Lucio Moraes AABB (RJ), Maria Paula Pereira Caminha Gorba (BA), Mariana Vitoria Goncalves Pinto Agir (PR), Marianne Giovacchini dos Santos Clube Espéria (SP), Nicole Pircio Nunes Duarte Unopar (PR), Rhayane Vitoria Ferreira Brum Agito (PR), Sofia Madeira Pereira Incesp (ES) e Victória Anderson Santana Borges C. Sportivo Sergipe (SE).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica individual são: Barbara de Kassia Godoy Domingos Agir (PR), Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES) e Maria Eduarda Alexandre Agito (PR).

