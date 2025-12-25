SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras já sabe de duas questões importantes sobre seu elenco para 2026. O clube apostará em reforços caseiros no ataque, mas terá que ir ao mercado em busca de um meio-campista.

"REFORÇOS" PARA ABEL FERREIRA

O Alviverde não precisará explorar a janela de transferências em busca de um atacante. O objetivo é recuperar três jogadores que custaram muito dinheiro, mas ainda não renderam o suficiente.

São os casos de Paulinho, Facundo Torres e Ramón Sosa. Os dois últimos custaram R$ 153 milhões aos cofres do Palmeiras e entregaram pouco em 2025. Abel quer os dois com nível melhor na próxima temporada.

Torres disputou 61 jogos em 2025, sendo 43 como titular, marcou dez gols e distribuiu cinco assistências. Já Sosa iniciou dez das 29 partidas na temporada, com sete participações em gol.

Já Paulinho custou, sozinho, R$ 115 milhões em negociação junto ao Atlético-MG. A questão com o camisa 10 é um pouco diferente, já que conviveu com lesões e não esteve apto a jogar.

Foram apenas 16 jogos na temporada, cujo ponto alto foi contra o Botafogo, no Mundial de Clubes, quando marcou o gol da classificação para as quartas de final.

Após longa recuperação, terá a chance de retribuir o investimento, mas ainda não estará pronto para voltar no início do ano. O Palmeiras quer Paulinho inteiro e não pensa em negociá-lo por enquanto.

O Verdão só vai se desfazer de Facundo e Sosa caso consiga recuperar o investimento. O cenário é considerado improvável nos bastidores.

VOLANTE MARCADOR

Essa é a principal característica que o Palmeiras busca no mercado. Após a saída de Aníbal Moreno, o Verdão ficou sem esse meio-campista.

Emiliano Martínez deve permanecer para 2026, mas não apresenta essas valências. Dessa forma, o Verdão já procurou algumas soluções.

Gerson apareceu no radar. O jogador pertence ao Zenit, que só o negociará por valores próximos a R$ 200 milhões, como o UOL antecipou. Dessa forma, o Palmeiras esfriou o interesse.

Fabinho foi mais um nome a receber consulta. Durante a conversa com o estafe do atleta, contudo, o Verdão entendeu que a prioridade da carreira é outra. Ele tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2026, ou seja, pode assinar um vínculo prévio a partir de janeiro.