SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo trabalha com a previsão de, a partir do próximo ano, regularizar o pagamento dos direitos de imagem do elenco dentro do mês de vencimento, encerrando uma prática adotada nos últimos anos de atrasar em um mês essas parcelas por falta de fluxo de caixa no início da temporada.

PAGAMENTOS EM DIA

Atualmente, o clube convive com um acordo informal firmado no começo da gestão de Júlio Casares: nos primeiros meses do ano, quando o calendário é ocupado quase exclusivamente pelo Campeonato Paulista, uma das parcelas de direito de imagem é "retida" e paga no mês seguinte.

Na prática, o valor referente a março, por exemplo, acaba sendo quitado apenas no fim de abril; o de abril, no final de maio; e assim sucessivamente ao longo da temporada. Esse modelo ganhou atenção pública após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, no Paulistão, quando o tema dos atrasos foi citado em meio ao momento esportivo ruim da equipe.

O São Paulo sustenta internamente que a situação está acordada com os jogadores e não impacta o desempenho em campo, mas o assunto passou a ser tratado como um possível fator de instabilidade naquele contexto.

MAIS FLUXO DE CAIXA

Com a sobreposição de Campeonato Brasileiro e Paulista já no início de 2026, a projeção interna é de aumento no fluxo de caixa desde janeiro, o que permitiria manter os pagamentos de imagem dentro do mês correto, sem a necessidade de empurrar parcelas para frente.

Nos bastidores, dirigentes veem essa regularização como um passo importante para reduzir ruídos com o elenco e dar mais previsibilidade financeira, mesmo sem resolver o problema estrutural do clube. O São Paulo segue vivendo uma grave crise financeira e tem como prioridade alcançar superávit.