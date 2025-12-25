RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já vislumbra os próximos passos para ir à frente com o projeto da construção do estádio próprio e terá uma "poupança prévia" para a construção, nas palavras do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Na última semana, o clube obteve a posse do terreno do antigo Gasômetro, após reunião o Conselho Curador do FGTS manifestar parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação da área.

O tema foi abordado pelo mandatário em reunião com conselheiros.

"Vamos criar uma poupança prévia para que na hora certa decida se faz e como fazer o estádio. O próximo passo é a saída da Naturgy do terreno, ela pode sair em até quatro anos. A gente espera que seja o mais rápido possível. Só podemos fazer uma descontaminação mais profunda (do terreno) quando eles saírem", disse Bap.

O Conselho Curador do FGTS indicou também que o Flamengo terá de pagar um adicional de R$ 23,6 milhões, divididos em cinco parcelas anuais com a devida correção monetária. Apesar de o acordo ter sido firmado no ano passado, a minuta passou por ajustes técnicos em setembro. O clube pagou R$ 138.195.000,00 em leilão realizado em julho de 2024.

GESTÃO BAP QUER REDUZIR CUSTOS

Em agosto, o Rubro-Negro costurou um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para "prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto" do estádio próprio. À época, o clube apontou que seguiria os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Tais avaliações foram iniciadas no começo do ano e "promoveram avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas".

Inicialmente, a diretoria encabeçada por Rodolfo Landim preparou um orçamento que previa R$ 1,9 bilhão para fazer um estádio com capacidade próxima de 80 mil. A nova gestão, porém, indicou ao Conselho Deliberativo outras adaptações no projeto para diminuir custos. Entre elas, uma redução da capacidade em seis mil lugares: o novo número é de 72 mil pessoas.

Além disso, seria retirado do projeto o telão em formato gigante que resultaria em um redução de custo de R$ 200 milhões. As obrigações de obras no entorno feitas com a prefeitura do Rio também teriam um corte para diminuir o valor final.

PLANOS PARA O MARACANÃ

Paralelamente a isso, o Flamengo permanece com planos para o Maracanã, estádio do qual é um dos gestores, ao lado do Fluminense ? a concessão junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro tem vínculo de 20 anos.

Bap voltou a falar sobre a contratação de consultoria para realizar melhorias no gramado. "Contratamos uma consultoria da Fifa que avaliou o gramado do Maracanã de 1 a 5. nesta quinta-feira (25) a nota é de 3 a 3,5. Em 2026, queremos ser 4 e 5 em 2027. Tivemos R$ 120 milhões de faturamento no Maracanã em 2025 e vamos fazer R$ 192 milhões em 2026 sem shows e sem gramado de plástico."

O presidente revelou também outras intervenções e afirmou que vai aplicar reciprocidade caso a torcida do Flamengo, quando visitante, encontre dificuldades para assistir à partida.

"Vamos elevar o padrão da estrutura do Maracanã. Estamos fazendo um camarote da presidência que vai ser nível Santiago Bernabéu [estádio do Real Madrid], inaugura agora em janeiro. Vamos fazer uma série de intervenções, ter aquela rede que, em alguns lugares, que tem no campo do Atlético-MG e Palmeiras. Vamos ser recíprocos: se nos recebe com aquela m... de rede, vai ter uma pior e mais fechada no Maracanã."