SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os reforços durante a temporada são normais em esportes coletivos e claro, no NBB, não seria diferente. De contratações estreladas, como ex-NBA Frazier para o Minas a Serjão, que chegou com tudo no Vasco, eles têm se mostrado decisões acertadas dos times.

Serjão chegou entre o fim de novembro e e o começo de dezembro no time de São Januário e suas atuações foram fundamentais para as primeiras vitórias do Vasco na competição. Quando ele entrou no time, a equipe ainda não tinha vencido no NBB e após sua entrada, foram duas vitórias e se começou a vislumbrar a saída da zona de rebaixamento.

Em apenas seis jogos, ele tem média de 17 pontos e assumiu a liderança de cestinha, rebotes e eficiência da equipe cruzmaltina.

Outro reforço que entrou de forma positiva em seu novo time, foi Túlio da Silva, do Cruzeiro. Em apenas dois jogos, ele já é o líder na média de pontos da equipe com 16.5, fazendo 19 pontos contra o Botafogo (63% de aproveitamento) e 14 contra o Flamengo (56%), tendo uma vitória e uma derrota.

Quem chegou em dezembro e também está fazendo muito bem ao seu time é Grant. O norte-americano reforçou o Osasco e tem média de 13 pontos em quatro jogos, com 18 pontos contra o Corinthians. Mesmo com poucas partidas, o ala já mostrou que fez bem ao ataque osasquense.

Os times da ponta também se reforçaram. O Minas trouxe o ex-NBA, Tim Frazier e já entrou em quadra. Ele ainda não conseguiu somar muitos pontos, tendo jogado apenas dois jogos, mas chegou para ser mais um jogador com capacidade de decisão para a equipe mineira. O atual campeão Franca contratou o panamenho Luis Rodriguez Jr antes da temporada, mas ela só foi começar a jogar no final do ano e o atleta vem feito bons jogos, com destaque para a eficiência nos arremessos de três.

O Paulistano fez uma contratação pensando na temporada e na LDB (Liga de Desenvolvimento) e trouxe o venezuelano Tovar, de apenas 21 anos. Em quatro partidas, ele vem fazendo boas atuações e teve 64% de aproveitamento em arremessos contra o Corinthians.

Já na Paraíba, o Unifacisa perdeu Kendall Anthony lesionado e para repor, contratou o armador argentino Fermín Thygesen e ele chegou com tudo. O jogador estreou com 16 pontos contra o Brasília e depois, fez 17 no Osasco. Ele tem seis jogos e média de 11 pontos por partida e é o segundo maior assistente do time, com média de quatro por partida.