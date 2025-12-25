SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians dividiu os valores de premiação pelo título da Copa do Brasil com jogadores, comissão técnica e funcionários. De acordo com alguns atletas, o montante foi acima do esperado, e o UOL apurou que ele está na casa dos R$ 35 milhões.

PREMIAÇÃO DIVIDIDA

Os jogadores não esperavam que iam receber tanto "bicho". O elenco achava que ficaria com 30% dos prêmios, mas os valores se aproximam dos 50%, já que o Corinthians ganhou R$ 77 milhões por ter sido campeão.

Foi o que o goleiro Hugo Souza explicou, no dia seguinte à conquista da Copa do Brasil.

O presidente falou: 'pensamos em tanto'. Este tanto era mais do que a gente imaginou. O Maycon estava do meu lado. Eu olhei para o Maycon e fiz assim: 'vamos, c...! Vai dar certo'. Aí, chegamos até um valor legal. E eu falei: 'vamos sair da sala antes que eles mudem de ideia'Hugo Souza, durante participação no PodPah

Segundo Raniele, volante do Corinthians, jogadores e diretoria comemoraram juntos com um "poropopó" na sala de reunião. O momento era de festa.

O meio-campista também falou sobre a necessidade de dividir a premiação com os demais funcionários. O pensamento partiu de André Ramalho, zagueiro do Corinthians.

"Não é só para nós, a gente dividiu a premiação com todos os funcionários. O André Ramalho falou assim: 'Quero garantir que a Dona Maria, da limpeza, pegue muito mais do que ela pegou no Paulista'. Porque lá a gente se garantiu, e talvez ela não vá ganhar isso em um ano de trabalho", relembrou.

SAIBA QUANTO O CORINTHIANS FATUROU EM PRÊMIOS NA COPA DO BRASIL

Terceira fase - R$ 2.315.250,00

Oitavas de final - R$ 3.638.250,00

Quartas de final - R$ 4.740.750,00

Semifinal - R$ 9.922.500,00

Campeão - R$ 77.175.000,00

Total - R$ 97.791,175,00