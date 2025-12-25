SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ginasta Isabelle Marciniak morreu, aos 18 anos, na última quarta-feira. A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin e teve o óbito confirmado pela Federação Paranaense de Ginástica.

A trajetória da ginasta foi lembrada pela entidade esportiva pelo talento precoce e pela dedicação. Representando o Paraná, ela se consolidou como uma das grandes promessas da modalidade nos últimos anos.

Em sua conquista mais recente, Isabelle levou o título de campeã no trio adulto do Paranaense em 2023. A vitória pelo Clube Agir foi um de seus últimos atos competitivos antes de pausar a carreira para cuidar da saúde. Ela precisou se afastar dos treinamentos e das competições oficiais para focar exclusivamente no tratamento contra o câncer.

O ano de 2021 marcou o auge da atleta com títulos de peso no cenário nacional. Naquela temporada, ela garantiu a medalha de ouro no individual geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Além da conquista, Isabelle venceu a disputa no aparelho bola e faturou a prata na fita.

Entidades esportivas e treinadores manifestaram solidariedade à família da jovem. A comunidade da ginástica rítmica destacou o legado de superação deixado por Isabelle durante sua curta carreira.